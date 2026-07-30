"Свет отключат 31 июля": украинцы получают странные письма от имени Минэнерго

Украинцам начали массово поступать фейковые электронные письма якобы от Министерства энергетики и Госэнергонадзора. В них сообщают о "критических нарушениях" в работе электросчетчика, угрожают штрафами и отключением электроэнергии, например, с 31 июля (в целом используются разные даты). На самом деле это мошенническая схема, а ее цель – заставить перейти по вредоносным ссылкам или скачать опасные файлы.

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О новой волне мошеннических рассылок сообщил ряд облэнерго. OBOZ.UA выбрал главное, что нужно знать.

Как "работают" фейковые письма об электроэнергии

Злоумышленники отправляют письма, в которых утверждают, что автоматизированная система коммерческого учета якобы выявила "признаки длительного нарушения правил пользования электрической энергией". В сообщении отмечают, что из-за этого потребителю могут начислить штраф, а поставку электроэнергии – прекратить без дополнительного предупреждения.

Кроме того, мошенники даже указывают конкретную дату якобы запланированного отключения и предлагают скачать "акт нарушения" или перейти по ссылке для "отмены процедуры". Именно такие вложения или ссылки могут содержать вредоносное программное обеспечение или использоваться для похищения персональных данных.

Энергетики подчеркнули, что такие сообщения не имеют никакого отношения к государственным органам. "Минэнерго не отправляет таких сообщений, а Госэнергонадзор не проводит дистанционного анализа потребления электроэнергии", – подчеркнули в "Тернопольоблэнерго".

Также мошенники могут использовать и другие сценарии. Например, сообщать о якобы долгах за электроэнергию, несанкционированном вмешательстве в работу счетчика или использовании "несертифицированного оборудования". Главная цель писем – запугать человека, заставить его действовать спешно и перейти по опасной ссылке.

В облэнерго рекомендуют в случае получения подобного письма:

не открывать вложения;

не переходить по ссылкам;

не вводить персональные или банковские данные;

проверять информацию только через своего оператора системы распределения электроэнергии (облэнерго) или официальные каналы Минэнерго и Госэнергонадзора;

предупредить родных, особенно пожилых людей, ведь именно они чаще всего становятся жертвами подобных схем.

Как сообщал OBOZ.UA, также мошенники начали распространять фейковые сообщения о якобы компенсациях за длительные отключения электроэнергии, чтобы выманить банковские данные украинцев. В сообщенияхпризывают как можно быстрее перейти по специальной ссылке, заполнить анкету и якобы получить деньги.

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