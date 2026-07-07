Украинцам обещают деньги за отключение света: что не так с "новыми выплатами"

Мошенники начали распространять фальшивые сообщения о якобы выплачиваемой компенсации за длительные отключения электроэнергии, чтобы выудить банковские данные у украинцев. Не переходите по подозрительным ссылкам и никому не сообщайте реквизиты карты, логин, пароль, PIN-код или CVV, ведь это может привести к потере всех средств.

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Об этом сообщает Госспецсвязь. Специалисты предупреждают, что злоумышленники используют актуальную тему энергоснабжения, чтобы вызвать доверие людей. В сообщениях они призывают как можно быстрее перейти по специальной ссылке, заполнить анкету и якобы получить компенсацию.

Как работает мошенническая схема

Перейдя по ссылке, человек попадает не на официальный государственный ресурс, а на фишинговый сайт, который внешне может напоминать страницы банков, государственных учреждений или энергетических компаний. На таком сайте пользователя просят ввести личные и банковские данные под предлогом оформления выплаты. Чаще всего мошенники пытаются получить:

логин и пароль от интернет-банкинга;

номер банковской карты;

срок действия карты;

CVV-код;

PIN-код;

номер мобильного телефона;

дата рождения и другие персональные данные.

Получив эту информацию, злоумышленники могут войти в систему онлайн-банкинга со своего устройства, получить доступ к счетам и похитить средства. Государственные органы, банки и энергетические компании не оформляют компенсации по случайным ссылкам из социальных сетей или мессенджеров.

Если информация о каких-либо выплатах является официальной, она всегда публикуется на официальных сайтах соответствующих учреждений и в их официальных каналах. Именно поэтому любые сообщения с призывом срочно перейти по ссылке, чтобы "не упустить выплату", следует рассматривать как потенциальное мошенничество.

Как уберечь свои деньги

Специалисты советуют не открывать сомнительные ссылки, даже если сообщение пришло от знакомого человека — его аккаунт также мог быть взломан. Кроме того, никогда не следует сообщать посторонним лицам логин и пароль для интернет-банкинга, PIN-код банковской карты или CVV-код.

Такие данные не запрашивают ни банки, ни государственные учреждения при оформлении каких-либо выплат. В случае возникновения сомнений следует проверять информацию исключительно через официальные источники или обращаться в банк или соответствующее государственное учреждение.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские правоохранители раскрыли преступную схему, позволявшую мошенникам наживаться на теме благотворительности и гуманитарной помощи. Выдавая себя за гуманитарные организации в соцсети TikTok, злоумышленники обманули граждан на сумму более 1 млн грн.

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