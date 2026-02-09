Россия пытается уничтожить добычу газа в Украине: объекты "Нафтогаза" атакованы второй день подряд

Россия снова нанесла удары по производственным объектам "Группы Нафтогаз". Это уже второй обстрел за два дня – были атакованы объекты в Полтавской и Сумской областях.

Об этом 9 февраля сообщили в пресс-службе компании. Отмечается, что это стало 20-й атакой на объекты "Нафтогаза" с начала года – было повреждено и разрушено оборудование, но обошлось без пострадавших.

"Вторые сутки подряд продолжаются атаки на нефтегазовые объекты "Группы Нафтогаз". В течение суток враг снова обстрелял производственные активы компании на Полтавщине, а также совершил новые массированные атаки на предприятия в Сумской области, которые продолжаются и сейчас", – говорится в сообщении.

На месте работают подразделения Госслужбы по чрезвычайным делам и все соответствующие службы. Ликвидацию последствий атаки начнут после стабилизации ситуации с безопасностью.

Что предшествовало

Предыдущей ночью, 8 февраля, Россия тоже атаковала объекты "Нафтогаза" на Полтавщине – было зафиксировано разрушение оборудования, но персонал компании не пострадал. По предварительной информации, враг применил дроны-камикадзе.

По словам председателя правления "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, усилия компании сейчас сосредоточены на восстановлении инфраструктуры и сохранении устойчивости энергосистемы. По его словам, несмотря на постоянные угрозы, "Нафтогаз" продолжает выполнять свою ключевую функцию – обеспечивать страну энергоресурсами.

Но, по словам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, дефицит природного газа Украине до конца этого сезона не грозит, как минимум до апреля – страна имеет достаточные запасы в подземных хранилищах, а также собственную добычу, которая позволяет стабильно пройти текущий отопительный период.

В то же время в следующем сезоне ситуация может быть сложнее, поэтому государству придется импортировать около 1,5-2 млрд кубометров газа.

В то же время в следующем сезоне ситуация может быть сложнее, поэтому государству придется импортировать около 1,5-2 млрд кубометров газа.

