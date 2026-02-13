'В большинстве зон свет есть 3-4 часа': Шмыгаль рассказал о текущей ситуации с электроснабжением в Украине

Первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль сообщил о сложной ситуации с электроснабжением в Украине после ночного массированного ракетного удара. В пятницу он провел заседание Штаба и заявил, что в большинстве зон свет подают на 3-4 часа после 7-8 часов отсутствия.

Видео дня

Шмыгаль обнародовал информацию на своей официальной странице в Facebook. Он отметил, что восстановление энергетических объектов продолжа ется весь день и работы продолжаются непрерывно. По его словам, "ситуация с электроснабжением остается сложной".

Масштабы повреждений

После ночного обстрела пострадали энергетические объекты в Киеве, Одесской и Днепровской областях. В большинстве регионов электроэнергию подают по графикам: 3–4 часа света после 7–8 часов отключения. В отдельных сложных случаях электроснабжение продолжается только 2–3 часа.

В Киеве над восстановлением работали 62 бригады. И это только за один день. На следующей неделе в Украину вернутся сильные морозы, поэтому, как подчеркнул министр, все причастные службы должны максимально ускорить ремонты.

Параллельно правительство уже начало подготовку к следующему отопительному сезону.

Помощь и оборудование

За последние сутки с хабов Министерства энергетики отгрузили более 13 тонн оборудования, полученного от международных партнеров. Речь идет о генераторах, силовых трансформаторах, гидравлических агрегатах и выключателях.

Украина также получила гуманитарную помощь от Молдовы для поддержки энергосектора. Оборудование уже доставили, среди него – автоматические выключатели и трансформаторы. Дополнительно поступили 46 генераторов из Литвы для Министерства обороны и 500 генераторов из Европейского Союза для столицы.

Кроме того, Украина договорилась о поставке 221 генератора из Швейцарии и девяти – из Швеции. В пути находятся еще три генератора из Литвы и пять из Австрии. Всего за последние недели на склады хабов Минэнерго поступило более 714 тонн различного оборудования.

Как сообщал OBOZ.UA, 10 февраля во всех регионах Украины круглосуточно будут применяться отключения электроэнергии и ограничения энергопотребления. Для населения введут графики почасовых отключений света, но они будут разными – объем и продолжительность зависят от региона. Не исключены аварийные отключения, поскольку ситуация в энергосистеме остается сложной и может быстро меняться.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!