Отменят ли аварийные отключения света в ближайшее время: в 'Укрэнерго' озвучили прогноз

В Украине продолжается ликвидация последствий двух массированных ракетно-дронных атак на энергосистему в течение этой недели. Энергетическая ситуация остается сложной, что не позволяет отменить аварийные отключения в отдельных регионах.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства энергетики. Уровень дефицита мощности и повреждения, нанесенные сетям передачи и распределения электроэнергии, пока не позволяют отменить аварийные отключения в большинстве регионов.

Что известно

В ведомстве пояснили, что благодаря круглосуточной работе энергетиков в части областей объем примененных ограничений сегодня меньше, чем вчера.

"Сейчас энергетики делают все возможное, чтобы вернуть в работу поврежденное врагом оборудование. Восстановление продолжается как на электростанциях, так и на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих выдачу мощности АЭС. Сейчас атомная генерация все еще частично разгружена", – говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркивают, что из-за вынужденного применения аварийных отключений графики почасовых обесточиваний в большинстве регионов пока не действуют. Возвращение к ним состоится сразу после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Также там в очередной раз подчеркнули, что когда свет появляется, не нужно включать мощные электроприборы в сеть сразу и пользоваться ими поочередно, или же перенести энергоемкие процессы на ночные часы, когда нагрузка на энергосистему меньше.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия массированно атаковала энергетику Украины.

Вражеские ракеты и дроны летели этой ночью в первую очередь в западные регионы. Силы ПВО активно работали в ряде регионов. Известно, что им удалось сбить или обезвредить 24 ракеты и 382 вражеских БПЛА. Подробно о последствиях атаки мы рассказывали в отдельном материале.

А также в результате массированного комбинированного обстрела 7 февраля в городе Бурштын Ивано-Франковской области из-за повреждения Бурштынской теплоэлектростанции исчезло водо- и теплоснабжение. Мэрия города заявляла, что станция получила серьезные повреждения и, по последним сообщениям, не работает.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!