"Сознательный акт терроризма". Россия угрожает дронами энергетикам на Черниговщине: сотни тысяч людей сидят без света

Энергетики не могут начать восстановительные работы на Черниговщине, где из-за российского обстрела без энергоснабжения остались сотни тысяч украинцев. Причина – непрерывный террор российских дронов, что делает невозможным безопасное проведение ремонтов. Т.е. фактически действия РФ можно расценивать как сознательное затягивание гуманитарного кризиса.

Об этом сообщили в Минэнерго. Там отметили:

Ремонтные бригады находятся в полной готовности, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома украинцев.

Энергетики сделают "все возможное и невозможное", чтобы возобновить электроснабжение в кратчайшие сроки.

"Из-за непрерывного террора российских дронов энергетики не могут начать восстановительные работы на Черниговщине. Враг целенаправленно этому препятствует. Это сознательный акт терроризма", – говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули: в районе пораженных энергетических объектов "нет никаких военных целей". А потому заявления российского руководства о том, что их цели – исключительно военные, являются лживыми.

"Удар по энергосистеме Черниговщины, оставивший сотни тысяч людей без света, – это прямое доказательство того, что настоящая цель России – геноцид украинского народа", – резюмировали в Мнэнерго.

Напомним: российские террористические войска в ночь на 21 октября атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру Черниговской области. Было попадание в один из объектов энергосистемы, также поражен объект теплоснабжения.

Северная часть региона, включая сам Чернигов, осталась без света и воды. К утру водоснабжение частично возобновлено.

В то же время в "Черниговоблэнерго" призвали жителей региона сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Там заверили: как только ситуация позволит, аварийные бригады начнут восстановительные работы.

Как сообщал OBOZ.UA, также на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды. А также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой.

