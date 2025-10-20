В результате попадания БПЛА в объект энергетики часть Черниговской области осталась без света: что известно

Российские террористические войска в ночь на 21 октября атаковали беспилотниками энергетическую инфраструктуру Черниговской области. В результате попадания один из объектов энергосистемы получил повреждения, и северная часть региона осталась без света и воды.

Видео дня

О ситуации сообщил городской голова Славутича Юрий Фомичев в своем Telegram-канале. По его словам, удар пришелся не по самому Славутчу, однако из-за повреждения энергетического объекта часть области почувствовала последствия.

"Специалисты уже работают над ликвидацией аварии и восстановлением энергоснабжения! Водоканал переводим на резервное питание, скоро появится вода. Теплоснабжение садиков и школ и больницы работает", – написал Фомичев.

Ситуация на Черниговщине

АО "Черниговоблэнерго" подтвердило, что север области пока обесточен. В компании отметили, что причина – очередная атака на энергосистему. Энергетики призвали жителей региона сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности. Как только ситуация позволит, аварийные бригады начнут восстановительные работы.

Тем временем в КП "ЧерниговВодоканал" предупредили жителей о возможных перебоях с водоснабжением и попросили заранее сделать запасы питьевой воды. Предприятие объяснило, что в случае блэкаута давление в водопроводной сети будет поддерживаться лишь в определенные часы – с 6:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00.

Энергетики на месте

Работники водоканала и ремонтные бригады энергетиков уже привлечены к ликвидации последствий обстрела. Подачу воды сейчас обеспечивают на нижних этажах многоэтажек, а критические объекты – детские сады, школы и больницы – переведены на резервные источники питания.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала руководителям жилищно-коммунальных предприятий установить водозаборные краны на первых этажах домов для обеспечения доступа к воде во время отключений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, в ночь на 20 октября Черниговщина в очередной раз подверглась массированному удару от российских оккупантов. Десятки тысяч жителей остаются без электроэнергии после очередного попадания по энергообъекту в Нежинском районе области. По словам энергетиков, которые продолжают работать над восстановлением электричества, "из-за масштабных разрушений ситуация остается критической".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!