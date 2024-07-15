Режим отключений света могут пересмотреть уже в августе: чего ожидать украинцам в следующем месяце

В "Укрэнерго" ожидают, что в августе в Украине немного уменьшиться объем ограничений подачи электроэнергии. Т.е., отключений станет меньше, либо же они будут менее продолжительны. Ожидания же эти основываются на том, что некоторые энергетические объекты вернутся в работу после плановых ремонтов.

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Об этом OBOZ.UA рассказала спикер "Укрэнерго" Мария Цатурян. Она отметила: важным условием также является отсутствие обстрелов Россией украинской энергосистемы.

"В августе должно немного уменьшиться объем ограничений. это связано с тем, что некоторые энергетические объекты вернутся в работу после плановых ремонтов. Конечно, если не будет новых российских ударов", – говорится в сообщении.

Она также напомнила: в настоящее время в результате обстрелов тепловых и гидроэлектростанций украинская энергосистема потеряла более 9ГВт производственных мощностей. "Для понимания масштаба: столько же летом в пиковые часы потребляют Нидерланды или Финляндия", – отметила Цатурян.

Что будет в Украине зимой

В то же время, подчеркнула она, на ситуацию с энергоснабжением домов украинцев зимой будут влиять 2 фактора. В частности:

интенсивность обстрелов и успеваемость противодействия российским атакам со стороны Сил Обороны;

количество оборудования которое удастся восстановить на украинских электростанциях.

"Это тяжелые габаритные работы и над восстановлением электростанций наши коллеги работают 24/7. Как вы понимаете, планы неприятеля нам не известны. Но риск повторения атак на энергетику остается высоким", – резюмировала Цатурян.

Что будет с отключениями света через несколько недель

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко считает, что осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е., графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.

Он отметил: другое условие этого – своевременное окончание ремонтов объектов атомной генерации. "Если не будет дополнительных атак и повреждений, то при условии, что ремонты будут завершены вовремя и энергоблоки будут работать, то у нас есть шансы в сентябре пожить без ограничений. Да и в октябре", – сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, регулярные плановые отключения электроэнергии актуализировали среди украинцев вопрос о покупке зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.

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