Графики могут не действовать: украинцам рассказали, что будет с отключениями света через несколько недель
Осенью в Украине могут отменить плановые отключения электроэнергии. Т.е., графики применяться не будут. Однако это станет возможным только при выполнении ряда условий – в частности, отсутствия новых атак России по украинской энергосистеме.
Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил: другое условие этого – своевременное окончание ремонтов объектов атомной генерации.
"Если не будет дополнительных атак и повреждений, то при условии, что ремонты будут завершены вовремя и энергоблоки будут работать, то у нас есть шансы в сентябре пожить без ограничений. Да и в октябре", – говорится в сообщении.
В то же время, подчеркнул он, в ближайшее время жители, в частности, Киева, могут надеяться на ежедневное энергообеспечение в общей сложности в 8-10 часов. Однако только при условии улучшения погоды.
"Если погода действительно улучшится, то речь будет идти о 8-10 часах обеспеченных поставок в Киеве. А где-то с августа и начало сентября может не быть отключений вообще", – рассказал эксперт.
Как живущим в квартирах украинцам выбрать замену генератора
В то же время, регулярные плановые отключения электроэнергии актуализировали среди украинцев вопрос о покупке зарядных станций (прозванных в народе "экофлоу" – по названию одного из производителей) – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Однако для многих проблемой становится выбор такого устройства – ведь от его мощности зависит и цена.
А потому можно как заплатить десятки тысяч и не использовать свою станцию по-максимуму, так и купить прибор подешевле – и все равно сидеть без энергии. Выйти же из этой ситуации можно с помощью распространяемого в соцсетях калькулятора для зарядных станций.
Он находится по ссылке. При этом его автор подчеркнул: инструмент предназначен только для приблизительных расчетов.
Принцип работы калькулятора простой. Чтобы им воспользоваться, нужно:
- выбрать устройства, которые планируется питать от зарядной станции;
- в прилагаемой таблице выбрать их мощность и необходимое время работы;
- получить предложения по зарядным станциям, соответствующим указанным потребностям.
К примеру, вы планируете заряжать от своей станции несколько приборов. Выбираете их на соответствующей панели калькуляторе, а также указываете количество (в данном случае – 1) и планируемое время работы от станции. В частности:
- Wi-Fi роутер мощностью 12 Вт, 5 часов;
- лампа LED на 10 Вт, 3 часа;
- телевизор на 75 Вт, 2 часа;
- холодильник на 100 Вт, 24 часа.
На основании этого калькулятор выдает необходимые параметры для вашей станции. В данном случае это:
- минимальная емкость станции – 2640 Вт*час;
- минимальная пусковая мощность – 397 Вт;
- минимальная рабочая мощность – 197 Вт.
Как сообщал OBOZ.UA, большим же спросом среди украинцев пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор. Что такое EcoFlow, как им пользоваться и сколько стоит – читайте в материале.
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