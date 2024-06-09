Платить все равно придется: как будут наказывать украинцев за неуплату коммунальных услуг

В условиях военного положения украинцы должны оплачивать коммунальные услуги, поскольку несвоевременная оплата может привести к штрафам и отключению услуг. Поставщики имеют право обращаться в суд для взыскания задолженности, а потребители могут реструктуризировать долги, если не могут погасить их сразу.

OBOZ.UA разобрался, как будут наказывать украинцев за коммунальные долги. Непрерывная поставка электроэнергии, воды, газа и других услуг зависит от своевременной оплаты счетов потребителями.

Поставщики обладают законным правом начислять штрафы и могут прекратить предоставление услуг, если окажется наличие долга. Закон требует от поставщиков предупреждать потребителя об отключении за 10 рабочих дней, что дает время для урегулирования ситуации. В случае значительного долга возможно прекращение предоставления коммунальных услуг после предупреждения.

Минимальный размер долга

Хотя обсуждается возможность установления минимального размера долга для отключения услуг, в настоящее время в законодательстве четкая сумма не определена. Это дает поставщикам возможность самостоятельно решать, когда прекратить поставки. В декабре 2023 года Кабинет Министров Украины отменил запрет на прекращение жилищно-коммунальных услуг, начисление штрафов, пеней и взыскания долгов по ЖКУ.

На сегодняшний день поставщики коммунальных услуг имеют право требовать уплату задолженностей через суд, если потребитель отказывается рассчитаться добровольно или не соглашается на реструктуризацию долга. Процедура взыскания долгов через суд, которая была приостановлена во время полномасштабного вторжения, теперь возобновлена с соблюдением установленных критериев размера и давности долга.

Потребители, которые не могут сразу выплатить долг, могут обратиться к поставщику с просьбой о реструктуризации долга. В случае положительного решения долг может быть рассрочен до 60 месяцев в зависимости от суммы долга и дохода должника. Это позволяет постепенно погасить задолженность без чрезмерной финансовой нагрузки.

Возможность списания долгов

В некоторых случаях суд может снять долги. В частности, если:

долг существует более 3 лет;

долг принадлежал предыдущим владельцам недвижимости;

размер долга не соответствует площади жилья;

лицо признано банкротом.

Также следует учитывать, что ненадлежащее качество коммунальных услуг может влиять на обязанность по уплате долгов. В случае предоставления услуг ненадлежащего качества потребители могут обращаться в соответствующие органы по урегулированию вопроса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине с ночным тарифом после удорожания электроэнергии вместо 4,32 грн за каждую кВт*ч нужно платить в ночной период 2,16 грн. Для этого необходимо установить двухзонный счетчик, который может окупиться за 5 месяцев.

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