Озвучена цена на газ за октябрь: сколько будет стоить кубометр

В Украине поставщики обнародовали тарифы на газ. Годовые базовые предложения прогнозируемо не изменились. А вот месячная, рыночная цена выросла до более 26 грн за кубометр.

По данным ГазПравды, на рынке поставок природного газа бытовым потребителям, как и раньше, присутствуют 9 поставщиков, 5 из которых предлагают и годовые, и месячные (рыночные) тарифы. Месячные ценники в октябре колеблются от 8,46 до 26,4 грн за кубометр.

Годовые предложения колеблются от 7,79 до 9,99 грн за кубометр. Напомним, что базовыми в Украине являются именно годовые предложения. А более 98% бытовых потребителей газа (более 12 миллионов домохозяйств) являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" с ценой 7,96 грн за кубометр. Годовой тариф от ГК "Нафтогаз Украины" действует до 30 апреля 2026 года включительно.

Что будет с тарифом на электроэнергию

Стоимость электроэнергии зафиксирована постановлением правительства № 632 и составит 4,32 грн за 1 кВт*ч. Об этом говорится в постановлении правительства. Тариф не изменится до 31 октября 2025-го.

В то же время в Украине любой потребитель электроэнергии имеет право приобрести многозонный счетчик, обратиться к своему поставщику тока и перейти на новый тариф. Как говорится в материале OBOZ.UA, например, с двухзонным счетчиком в период с 23:00 до 7:00 платить за электроэнергию можно по тарифу 2,16 грн за 1 кВт*ч (вместо обычных 4,32 грн за 1 кВт*ч).

Как сообщается на сайте одного из поставщиков, в дневное время (с 7:00 до 23:00) тариф не изменится. В ночное время (с 23:00 до 07:00) за электроэнергию можно будет платить со скидкой в 50%.

Время от времени в информационном пространстве появляются "сливы" относительно планов изменить цены на электроэнергию. Однако ни один из этих сценариев серьезно не обсуждается. Сейчас есть понимание, что после войны надо будет постепенно отказываться от субсидирования всех украинцев постановлением о PSO (Public Service Obligation, ПСО). Сейчас постановление правительства о ПСО обязывает поставщиков тока продавать электроэнергию по фиксированному тарифу.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин продлил действие фиксированного тарифа на электроэнергию для населения. Поэтому за май, июнь, июль и дальше украинцы будут платить за свет по тому же тарифу, что и раньше – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Предыдущее действие фиксированного тарифа заканчивалось 30 апреля.

