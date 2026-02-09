Озвучен тариф на свет в Украине с 1 марта 2026 года: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч

С 1 марта украинцы будут платить за электроэнергию по прежнему тарифу – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Таким же он будет по меньшей мере до 30 апреля 2026 года – ведь именно до этого срока действует соответствующее решение правительства.

Согласно документу, до указанной даты действует механизм возложения специальных обязанностей ("ПСО"). Это механизм государственного регулирования, при котором государство обязывает участников рынка продавать электроэнергию на специальных условиях для обеспечения доступных цен для населения, энергетической безопасности и стабильности рынка.

"В пункте 2 постановления цифры и слова "31 октября 2025 г." заменить цифрами и словами "30 апреля 2026 г.", – говорится в документе.

В свою очередь, директор Центра исследований энергетики Александр Харченко ранее рассказал OBOZ.UA, что в текущих условиях в Украине нет смысла повышать тарифы. Вместо этого, по его словам, страна нуждается в коренной реформе рынка электроэнергии.

"Регуляторно и политически ситуация ужасающая. Стомиллиардные долги на рынке, невыплаты, проблемы с финансами прибавляются к ущербу, который наносят россияне. Но решение этой ситуации требует большой системной реформы рынка электроэнергии, а не повышения тарифов для населения", – резюмировал Харченко.

При этом он подчеркнул: для населения действительно должны быть установлены рыночные тарифы. Тем не менее "это не означает роста цен".

"Это означает изменение формата в принципе доступа к электричеству... Но случится ли это во время войны? Мое ощущение, что нет", – резюмировал эксперт.

В Украине ощутимо переписали тарифы на коммуналку

Тем временем, за год – с декабря 2024-го по декабрь 2025-го – коммунальные тарифы в Украине выросли в целом на 2,3%. Так, по данным Госстата:

услуги по управлению многоквартирными домами подорожали на 10,9%;

уборки мусора – на 4,2%;

содержания и ремонта жилья – на 3,2%;

водоснабжения – на 0,7%;

канализации – на 0,6%.

Вместе с тем, стоимость сразу нескольких услуг осталась на прежнем уровне. Это:

электроэнергия;

природный газ;

горячая вода, отопление.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, следует помнить, что популярный в сети способ обогрева жилья с помощью кирпича не только опасен для жизни, но и крайне неэффективный. Ведь коэффициент полезного действия использования газа находится на уровне 5% – остальное же использованное топливо просто "вылетит в трубу.

