Отключения света будут продолжаться всю зиму: эксперт рассказал, к чему готовиться украинцам

В Украине отключения света будут продолжаться всю зиму, но их продолжительность будет зависеть от погодных условий и скорости восстановления. Стабилизация энергосистемы требует до 4 недель при отсутствии новых атак.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Ситуация в энергосистеме остается непростой, но управляемой. Многие объекты инфраструктуры повреждены, что затрудняет стабильную поставку электроэнергии.

Однако ремонтные бригады активно работают над восстановлением. Первоочередное внимание уделяется выдаче электроэнергии с атомных электростанций, которые остаются основой энергетической системы. "Сейчас идет восстановление в тех частях, где это можно сделать быстро и эффективно", – отмечает Александр Харченко.

Ожидается, что при благоприятных условиях в ближайшие дни ситуация улучшится, и уже к середине недели отключения могут уменьшиться до двух очередей. В этом году зима принесет украинцам частые отключения электроэнергии.

Даже по самым оптимистичным сценариям следует готовиться к определенным неудобствам. В случае успешного восстановления энергосетей возможны кратковременные отключения, которые продлятся 2-4 часа в сутки. Однако при усложнении погодных условий или новых атаках это время может возрасти до 12-16 часов в день.

Харченко подчеркивает, что риск масштабного блэкаута остается низким. "Я не вижу оснований полагать, что возможна реально каскадная авария национальная",– отметил он. В то же время эксперт отмечает, что отключения будут оставаться реальностью в течение всей зимы, даже при позитивном развитии событий.

Энергетическая система Украины функционирует на грани возможностей, но ее постепенное восстановление продолжается. По прогнозам экспертов, для использования всех доступных мощностей требуется около двух недель. Чтобы вернуться к более устойчивому режиму работы, когда система сможет выдерживать нагрузку без критических рисков, требуется не менее 3-4 недель.

Три украинские атомные электростанции – Хмельницкая, Ривненская и Южноукраинская – сократили производство электроэнергии из-за повреждений высоковольтных сетей. Эти сети отвечают за передачу электроэнергии потребителям, и их восстановление является приоритетной задачей. Ожидается, что на это уйдет от недели до полутора.

Несмотря на уменьшение объемов генерации, стабильность системы удалось сохранить благодаря перераспределению мощностей и использованию резервов. Энергетическая система будет работать под нагрузкой в течение всего зимнего сезона. Эксперты и власти призывают граждан экономить электроэнергию, особенно в вечерний пик, чтобы помочь снизить нагрузку на сеть.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине при отключениях света домашний интернет может работать благодаря технологии xPON, если роутер и ONU подключить к повербанку. Для мобильного интернета универсального решения нет, но работает национальный роуминг.

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