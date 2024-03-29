Нужно готовить пауэрбанки: украинцам рассказали, когда могут начаться массовые отключения электроэнергии

В экспертной среде прогнозируют, что летом украинцы могут столкнуться с отключениями и ограничениями потребления электроэнергии. Ожидается, что отключения могут происходить во второй половине июля и в августе.

Об этом сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он объяснил: именно на эти месяцы приходится летний пик потребления электроэнергии.

"Предполагаю, что нам нужно готовиться. Украинцам нужно восстановить знания, где пауэрбанки, что с зарядом, и быть готовыми к тому, что определенные ограничения будут", – говорится в сообщении.

Почему летом отключения света могут начаться

По словам Харченко, сейчас ситуация не такая критическая, поскольку ныне Украина пребывает в "весеннем нижнем пике потребления". Т. е. украинцы потребляют сравнительно немного электроэнергии.

"Одновременно и гидроэнергетика, которая может работать на полную мощность. Много воды, все достаточно комфортно", – объяснил он.

Впрочем, летом, по словам эксперта, ситуация изменится. "Мы ожидаем, что летний пик потребления будет во второй половине июля – в августе", – рассказал Харченко.

Где действуют графики и нет света 29 марта

Тем временем россияне 29 марта обстреляли объекты энергетики в Днепропетровской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской, Ивано-Франковской областях. Целью атаки дронами и ракетами являлись, в частности, объекты генерации электроэнергии –повреждены тепловые и гидроэлектростанции.

Графики отключения электроэнергии ввели в Днепропетровской области. Почасовые отключения действуют в Харьковской области.

В то же время свет жителям Одессы вернули уже к 13:09. Отключений по графикам в Одессе нет. "Произошло аварийное отключение оборудования на одной из высоковольтных подстанций "Укрэнерго". На время без света остались жители Хаджибейского и Киевского районов", – говорится в сообщении.

Также из-за сильного ветра на Хмельнитчине есть аварийные отключения света. По подсчетам облэнерго, обесточены 96 населенных пунктов, из них 56 – частично. Больше всего отключений в громадах южной части области.

В Украине повреждены все блоки на двух ТЭС

В то же время в результате самой масштабной атаки России на украинскую энергосистему, проведенной 22 марта, серьезно пострадали Бурштынская и Ладыжинская ТЭС. По словам исполнительного директора ДТЭК Дмитрия Сахарука, энергоблоки обеих ТЭС находятся в разной степени разрушения – "от полной до более чем 50%".

При этом подчеркивается: в целом по стране "очень серьезные разрушения". На восстановление, по словам Сахарука, может уйти больше года.

"Возможно, один-два блока начнут работать раньше. Но в общей сложности это 6, 12, 24 месяца или даже больше. Постепенно будем восстанавливать", – констатировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем неизвестные создали фейковый телеграм-канал об отключениях электроэнергии, на котором от имени "Укрэнерго" распространяют не соответствующую действительности информацию. Для "закоса" под компанию они используют ее логотип.

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