"Никто не застрахован": названы регионы с наибольшим риском остаться без отопления зимой

В прифронтовых регионах Украины существует высокий риск остаться без централизованного отопления этой зимой из-за обстрелов российскими войсками энергетической инфраструктуры. Самая сложная ситуация наблюдается в Кривом Роге, Харьковской и Одесской областях, но угрозы распространяются на всю страну.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко. По его словам, наибольшие риски для прохождения зимы наблюдаются там, где обстрелы стали ежедневной реальностью.

В частности в Харьковской области, Кривом Роге и его окрестностях, а также в Одесском регионе. Именно эти территории чаще всего страдают от ракетных и дроновых атак, наносящих значительные повреждения теплосетям, электростанциям и другим объектам энергетики.

"Есть риски того, что учитывая поврежденность инфраструктуры и систематические обстрелы, некоторые районы могут пройти зиму без централизованного отопления. Это, безусловно, прежде всего касается прифронтовых регионов", – подчеркнул Омельченко.

Еще одним вызовом является обеспечение достаточных запасов топлива. По прогнозам эксперта, в газовых хранилищах может ощущаться определенный дефицит, что будет влиять на гибкость энергосистемы в период пиковых нагрузок. В то же время правительство не планирует повышать тарифы для населения – цены на газ и тепло должны остаться на уровне предыдущего сезона, чтобы поддержать граждан в сложных условиях войны.

Хотя наибольшие угрозы сосредоточены у линии фронта, эксперт подчеркнул: полностью застраховаться не может ни один регион. "Ракета или дрон могут прилететь куда угодно. Даже отдаленные от фронта области могут столкнуться с проблемами, если попадания станут массовыми или повреждения значительными", – предостерег Омельченко.

Украинские энергетические компании и местные власти работают над усилением защиты инфраструктуры, в частности строятся дополнительные укрытия для оборудования, создаются резервные источники питания и генерации, разворачиваются мобильные котельные. Но специалисты отмечают, что в условиях массированных атак даже лучшие системы обороны могут не уберечь сети от повреждений.

