При оплате газа у украинцев могут возникнуть проблемы: в "Нафтогазе" обратились к потребителям

Дарина Герцева
Как украинцам вернуть деньги без лишних проблем

Если украинцы случайно заплатили не ту сумму или сделали ошибочный платеж за газ, деньги можно вернуть. Для этого достаточно написать заявление, приложить копии документов и реквизиты счета – и средства обязательно вернутся обратно.

Об этом пишет "Нафтогаз". Существует четкий механизм, который позволяет безопасно вернуть свои средства, нужно лишь правильно оформить документы и знать алгоритм действий.

Почему возникают ошибочные платежи

Причины могут быть разными: неверно введенная сумма, невнимательность при внесении реквизитов, автоматическое дублирование платежа в мобильном банкинге или даже технический сбой. Часто такое происходит с людьми, которые оплачивают счета "на скорую руку" – во время работы, по дороге в транспорте или перед самым дедлайном.

Главное понимать, что эти средства не потеряны навсегда, их реально вернуть, если сразу позаботиться о правильном пакете документов. Чтобы вернуть ошибочно уплаченные деньги, следует действовать по такому плану:

  • написать заявление на возврат: в нем нужно четко указать свои данные, дату и сумму платежа, а также описать, в чем именно заключалась ошибка;
  • приложить копии паспорта и идентификационного кода: это подтверждает, что именно вы являетесь плательщиком и имеете право на возмещение;
  • предоставить подтверждение платежа: это может быть фото или скан квитанции, чек из банка или выписка со счета;
  • указать реквизиты собственного счета: обязательно прилагается справка с вашим IBAN, МФО и ЕГРПОУ банка, это нужно для того, чтобы деньги вернули именно на вашу карту;
  • передать документы: это можно сделать по электронной почте, отправив весь пакет на адрес [email protected], или обычной почтой на адрес компании в Кропивницком.

Сколько ждать возврата

Обычно проверка документов и сам процесс зачисления занимают от нескольких дней до нескольких недель. Все зависит от того, насколько полно и правильно подготовлен пакет документов. Если же чего-то не хватает, компания может попросить уточнения – поэтому важно сразу подавать все копии и квитанции. В большинстве случаев деньги возвращаются без дополнительных трудностей.

Почему важно действовать быстро

Чем быстрее вы обратитесь с заявлением, тем легче будет подтвердить операцию и провести возврат. В банковских системах все платежи фиксируются, поэтому доказать факт перечисления средств несложно, но оперативность в таких вопросах всегда помогает сократить сроки рассмотрения.

