При оплате газа у украинцев могут возникнуть проблемы: в "Нафтогазе" обратились к потребителям

Если украинцы случайно заплатили не ту сумму или сделали ошибочный платеж за газ, деньги можно вернуть. Для этого достаточно написать заявление, приложить копии документов и реквизиты счета – и средства обязательно вернутся обратно.

Об этом пишет "Нафтогаз". Существует четкий механизм, который позволяет безопасно вернуть свои средства, нужно лишь правильно оформить документы и знать алгоритм действий.

Почему возникают ошибочные платежи

Причины могут быть разными: неверно введенная сумма, невнимательность при внесении реквизитов, автоматическое дублирование платежа в мобильном банкинге или даже технический сбой. Часто такое происходит с людьми, которые оплачивают счета "на скорую руку" – во время работы, по дороге в транспорте или перед самым дедлайном.

Главное понимать, что эти средства не потеряны навсегда, их реально вернуть, если сразу позаботиться о правильном пакете документов. Чтобы вернуть ошибочно уплаченные деньги, следует действовать по такому плану:

написать заявление на возврат: в нем нужно четко указать свои данные, дату и сумму платежа, а также описать, в чем именно заключалась ошибка;

приложить копии паспорта и идентификационного кода: это подтверждает, что именно вы являетесь плательщиком и имеете право на возмещение;

предоставить подтверждение платежа: это может быть фото или скан квитанции, чек из банка или выписка со счета;

указать реквизиты собственного счета: обязательно прилагается справка с вашим IBAN, МФО и ЕГРПОУ банка, это нужно для того, чтобы деньги вернули именно на вашу карту;

передать документы: это можно сделать по электронной почте, отправив весь пакет на адрес [email protected], или обычной почтой на адрес компании в Кропивницком.

Сколько ждать возврата

Обычно проверка документов и сам процесс зачисления занимают от нескольких дней до нескольких недель. Все зависит от того, насколько полно и правильно подготовлен пакет документов. Если же чего-то не хватает, компания может попросить уточнения – поэтому важно сразу подавать все копии и квитанции. В большинстве случаев деньги возвращаются без дополнительных трудностей.

Почему важно действовать быстро

Чем быстрее вы обратитесь с заявлением, тем легче будет подтвердить операцию и провести возврат. В банковских системах все платежи фиксируются, поэтому доказать факт перечисления средств несложно, но оперативность в таких вопросах всегда помогает сократить сроки рассмотрения.

