Начались аварийные отключения света: какие графики действуют в Киеве и по областям

Из-за последствий российских атак во всех регионах Украины применяются почасовые графики отключений электроэнергии. При этом в Киеве, а также Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской областях объявлены аварийные отключения. В Одессе части Одесской области до сих пор невозможно спрогнозировать обесточивания.

Видео дня

О том, что происходит в энергосистеме, сообщает "Укрэнерго" и ряд облэнерго. OBOZ.UA следит за ситуацией.

Отключения электроэнергии 2 февраля: главное

Россия на выходных возобновила энергетический террор – целями стали угольные предприятия в Украине, в частности, атаки велись по объектам в Днепропетровской области, которые снабжают ТЭЦ топливом.

в Украине, в частности, атаки велись по объектам в Днепропетровской области, которые снабжают ТЭЦ топливом. Расписание и объем почасовых отключений света различаются по областям.

Самой сложной остается ситуация в прифронтовых и приграничных регионах, где восстановление электроснабжения осложнено постоянными боевыми действиями.

В Киеве и Киевской области сохраняется значительный дефицит электроэнергии.

сохраняется значительный дефицит электроэнергии. Графики и режим отключений могут меняться в течение дня , поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже).

, поэтому нужно регулярно проверять информацию на официальных ресурсах своего облэнерго (все ссылки – в таблице ниже). Для промышленности и бизнеса во всех областях действуют графики ограничения мощности.

во всех областях действуют графики ограничения мощности. Тех, у кого есть свет, просят потреблять электроэнергию экономно.

Отключения света по областям: какие графики действуют

Киев

Киевская область

Днепропетровская область

Запорожская область

Одесская область

Полтавская область

Сумская область

Харьковская область

Хмельницкая область

Черкасская область

Черниговская область

Львовская область

Ивано-Франковская область

Николаевская область

Другие регионы

Киев

В Киеве объявлены экстренные отключения, никакое расписание не действует. При этом в случае их отмены вернутся временные графиками отключений света. Они неравномерны в разных районах и пока никак не привязаны к очередям, к которым привыкли потребители ранее.

Также член Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, председатель подкомитета по вопросам энергосбережения и энергоэффективности Сергей Нагорняк заверил: все киевские ТЭЦ подлежат восстановлению, несмотря на заявления медиа об обратном. По его словам, сейчас главная проблема заключается в отсутствии всего необходимого оборудования.

Киевская область

Применяются экстренные отключения. Почасовые графики временно не действуют.

Сумская область

Графики не действуют. В области применены аварийные отключения света.

Полтавская область

Почасовой график применяется для 3-4 очередей одновременно. Самый жесткий режим – с 22:00 до 24:00.

Хмельницкая область

Увеличен объем отключений на 2 февраля (в дополнение к отключениям, отображенным в графике):

у подгруппы 2.2 отключение началось раньше, в 10:00;

у 3.1 – отключение продлилось до 08:00 и начнется в 11:00;

у 5.1 – отключение началось раньше, в 6:00;

у 5.2 – отключение продлилось до 09:00;

у 6.2 – отключение началось раньше, в 9:00.

Одесская область

Графики действуют только для жителей области и только там, где позволяет состояние сети. В Одессе, частично Одесском районе и некоторых районных центрах области продолжаются аварийные отключения.

Черкасская область

Введены аварийные отключения. При этом одновременно с ними действуют графики:

1.1 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 18:00-22:00 (4 ч)

– 00:00-03:30 (3,5 ч), 06:00-10:00 (4 ч), 12:00-16:00 (4 ч), 18:00-22:00 (4 ч) 1.2 – 01:00-04:30 (3,5 ч), 07:00-11:00 (4 ч), 13:00-17:00 (4 ч), 19:00-22:30 (3,5 ч)

– 01:00-04:30 (3,5 ч), 07:00-11:00 (4 ч), 13:00-17:00 (4 ч), 19:00-22:30 (3,5 ч) 2.1 – 02:30-05:30 (3 ч), 08:30-12:30 (4 ч), 14:30-18:30 (4 ч), 20:30-00:00 (3,5 ч)

– 02:30-05:30 (3 ч), 08:30-12:30 (4 ч), 14:30-18:30 (4 ч), 20:30-00:00 (3,5 ч) 2.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 03:30-07:30 (4 ч), 09:30-13:30 (4 ч), 15:30-19:30 (4 ч), 21:30-00:00 (2,5 ч)

– 00:00-01:00 (1 ч), 03:30-07:30 (4 ч), 09:30-13:30 (4 ч), 15:30-19:30 (4 ч), 21:30-00:00 (2,5 ч) 3.1 – 00:00-02:00 (2 ч), 04:30-08:30 (4 ч), 10:30-14:30 (4 ч), 16:30-20:30 (4 ч), 22:30-00:00 (1,5 ч)

– 00:00-02:00 (2 ч), 04:30-08:30 (4 ч), 10:30-14:30 (4 ч), 16:30-20:30 (4 ч), 22:30-00:00 (1,5 ч) 3.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 03:00-07:00 (4 ч), 09:00-13:00 (4 ч), 15:00-19:00 (4 ч), 21:00-00:00 (3 ч)

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 03:00-07:00 (4 ч), 09:00-13:00 (4 ч), 15:00-19:00 (4 ч), 21:00-00:00 (3 ч) 4.1 – 02:00-06:30 (4,5 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 20:00-23:00 (3 ч)

– 02:00-06:30 (4,5 ч), 08:00-12:00 (4 ч), 14:00-18:00 (4 ч), 20:00-23:00 (3 ч) 4.2 – 00:00-02:30 (2,5 ч), 05:00-09:00 (4 ч), 11:00-15:00 (4 ч), 17:00-21:00 (4 ч), 23:00-00:00 (1 ч)

– 00:00-02:30 (2,5 ч), 05:00-09:00 (4 ч), 11:00-15:00 (4 ч), 17:00-21:00 (4 ч), 23:00-00:00 (1 ч) 5.1 – 00:00-01:30 (1,5 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-00:00 (2 ч)

– 00:00-01:30 (1,5 ч), 04:00-08:00 (4 ч), 10:00-14:00 (4 ч), 16:00-20:00 (4 ч), 22:00-00:00 (2 ч) 5.2 – 01:30-05:00 (3,5 ч), 07:30-11:30 (4 ч), 13:30-17:30 (4 ч), 19:30-23:00 (3,5 ч)

– 01:30-05:00 (3,5 ч), 07:30-11:30 (4 ч), 13:30-17:30 (4 ч), 19:30-23:00 (3,5 ч) 6.1 – 00:30-04:00 (3,5 ч), 06:30-10:30 (4 ч), 12:30-16:30 (4 ч), 18:30-22:00 (3,5 ч)

– 00:30-04:00 (3,5 ч), 06:30-10:30 (4 ч), 12:30-16:30 (4 ч), 18:30-22:00 (3,5 ч) 6.2 – 00:00-03:00 (3 ч), 05:30-09:30 (4 ч), 11:30-15:30 (4 ч), 17:30-21:30 (4 ч), 23:30-00:00 (0,5 ч)

Черниговская область

На Черниговщине применены 10 очередей графика аварийных отключений (ГАО) одновременно. Такой режим действует до отдельного распоряжения "Укрэнерго".

Запорожская область

Действует график с учетом 30 минут на переключение (максимальное время без света – 15 часов в сутки):

1.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч) 1.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч) 2.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч) 2.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч) 3.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч) 3.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч) 4.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч) 4.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч) 5.1 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч) 5.2 – 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч)

– 00:00-05:00 (5 ч), 09:00-14:00 (5 ч), 18:00-23:00 (5 ч) 6.1 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)

– 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч) 6.2 – 00:00-00:30 (0,5 ч), 04:30-09:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 22:30-24:00 (1,5 ч)

Днепропетровская область

Действует почасовой график.

Харьковская область

В Харькове и Харьковской области – почасовые отключения. Суммарное время без света составляет до 17 часов в сутки:

1.1 – 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч)

– 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч) 1.2 – 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч)

– 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч) 2.1 – 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч)

– 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч) 2.2 – 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч)

– 00:00-04:30 (4,5 ч), 08:00-15:00 (7 ч), 18:30-24:00 (5,5 ч) 3.1 – 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч)

– 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч) 3.2 – 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч)

– 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч) 4.1 – 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч)

– 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч) 4.2 – 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч)

– 01:00-08:00 (7 ч), 11:30-18:30 (7 ч), 22:00-24:00 (2 ч) 5.1 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч)

– 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч) 5.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч)

– 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч) 6.1 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч)

– 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч) 6.2 – 00:00-01:00 (1 ч), 04:30-11:30 (7 ч), 15:00-22:00 (7 ч)

Львовская область

Николаевская область

Максимум без света – 15 часов в сутки. В целом расписание такое:

1.1 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 06:30-11:30 (5 ч), 14:30-20:30 (6 ч)

– 00:00-03:30 (3,5 ч), 06:30-11:30 (5 ч), 14:30-20:30 (6 ч) 1.2 – 03:30-07:30 (4 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 18:30-00:00 (5,5 ч)

– 03:30-07:30 (4 ч), 10:30-15:30 (5 ч), 18:30-00:00 (5,5 ч) 2.1 – 01:30-05:30 (4 ч), 09:30-14:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч)

– 01:30-05:30 (4 ч), 09:30-14:30 (5 ч), 16:30-21:30 (5 ч) 2.2 – 03:30-07:30 (4 ч), 11:30-16:30 (5 ч), 18:30-00:00 (5,5 ч)

– 03:30-07:30 (4 ч), 11:30-16:30 (5 ч), 18:30-00:00 (5,5 ч) 3.1 – 01:30-05:30 (4 ч), 08:30-13:30 (5 ч), 16:30-22:00 (5,5 ч)

– 01:30-05:30 (4 ч), 08:30-13:30 (5 ч), 16:30-22:00 (5,5 ч) 3.2 – 00:00-01:30 (1,5 ч), 05:30-09:30 (4 ч), 12:30-18:30 (6 ч), 21:30-00:00 (2,5 ч)

– 00:00-01:30 (1,5 ч), 05:30-09:30 (4 ч), 12:30-18:30 (6 ч), 21:30-00:00 (2,5 ч) 4.1 – 00:00-01:30 (1,5 ч), 05:30-09:30 (4 ч), 12:30-17:30 (5 ч), 20:30-00:00 (3,5 ч)

– 00:00-01:30 (1,5 ч), 05:30-09:30 (4 ч), 12:30-17:30 (5 ч), 20:30-00:00 (3,5 ч) 4.2 – 00:00-01:30 (1,5 ч), 05:30-10:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 20:30-00:00 (3,5 ч)

– 00:00-01:30 (1,5 ч), 05:30-10:30 (5 ч), 13:30-18:30 (5 ч), 20:30-00:00 (3,5 ч) 5.1 – 01:30-05:30 (4 ч), 09:30-14:30 (5 ч), 17:30-22:30 (5 ч)

– 01:30-05:30 (4 ч), 09:30-14:30 (5 ч), 17:30-22:30 (5 ч) 5.2 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 14:30-19:30 (5 ч), 22:30-00:00 (1,5 ч)

– 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 14:30-19:30 (5 ч), 22:30-00:00 (1,5 ч) 6.1 – 03:30-08:30 (5 ч), 12:00-16:30 (4,5 ч), 19:30-00:00 (4,5 ч)

– 03:30-08:30 (5 ч), 12:00-16:30 (4,5 ч), 19:30-00:00 (4,5 ч) 6.2 – 00:00-03:30 (3,5 ч), 07:30-12:30 (5 ч), 15:30-20:30 (5 ч)

Ивано-Франковская область

Где смотреть график отключений в других регионах

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Ивано-Франковск, Прикарпатье https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Как сообщал OBOZ.UA, Украинцам советуют хранить квитанции об оплате счетов за электроэнергию, газ, воду и т.д. в течение 5 лет. По словам юристов, они могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!