В Киеве совершенно новые графики отключений света: как смотреть свое расписание
Ситуация с энергетикой в Киеве стабилизируется, поэтому город переходит на временные графики отключений электроэнергии. Начиная с 29 января каждому дому в столице начали подавать и отключать свет отдельно.
Об этом сообщили в ДТЭК. OBOZ.UA разбирался, что нужно знать о новой системе отключений.
"Несмотря на бешеный дефицит электроэнергии в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который у нас есть", – отметили энергетики. В то же время жителей города предупредили, что в течение первых дней графики будут дорабатываться в процессе, поэтому могут быть неточными. Но это уже будет хотя бы какой-то опорой для планирования дня.
Киев: как работают новые графики света
- Будут неравномерными в разных районах – из-за особенностей повреждений энергосистемы.
- Не будут привязаны к очередям отключений (1.1, 1.2, 2.1 и т. д.).
- Для каждого дома будет свой график.
В то же время жителей Киева призвали быть готовыми к тому, что из-за холодов и новых обстрелов ситуация может ухудшиться и снова будут введены экстренные отключения. Впрочем, если ситуация в энергетике стабилизируется, вернутся привычные графики с очередями.
Как узнать графики отключения света в Киеве
1. Чат-боты ДТЭК и Yasno
- Нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения".
- После этого – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет.
2. "Киевские" разделы на сайтах ДТЭК и Yasno
- ДТЭК Киевские электросети (из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут)
- Yasno;
- поиск производится по адресу.
3. По телефону (в крайнем случае)
- Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818.
- ДТЭК: 0800501588 или 1588.
4. "Киев Цифровой"
- Нужно загрузить на смартфон из AppStore или Google Play.
-
Чтобы получать уведомления об отключении света, необходимо зарегистрировать свой адрес.
5. Волонтерский проект "Світлобот" (если нет вашего дома, нужно создать чат-бот самостоятельно).
Ранее OBOZ.UA уже сообщал о прогнозе директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, который считает, что полностью графики отключений электроэнергии не исчезнут еще два-три года. "Это я уже даю совсем пессимистичный сценарий. На самом деле, когда станет нормально и тепло, будет немного легче. Но я реально думаю, что в определенные месяцы года мы будем жить с графиками еще несколько лет", – отметил эксперт.
