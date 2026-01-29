В Киеве совершенно новые графики отключений света: как смотреть свое расписание

Ситуация с энергетикой в Киеве стабилизируется, поэтому город переходит на временные графики отключений электроэнергии. Начиная с 29 января каждому дому в столице начали подавать и отключать свет отдельно.

Об этом сообщили в ДТЭК. OBOZ.UA разбирался, что нужно знать о новой системе отключений.

"Несмотря на бешеный дефицит электроэнергии в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который у нас есть", – отметили энергетики. В то же время жителей города предупредили, что в течение первых дней графики будут дорабатываться в процессе, поэтому могут быть неточными. Но это уже будет хотя бы какой-то опорой для планирования дня.

Киев: как работают новые графики света

Будут неравномерными в разных районах – из-за особенностей повреждений энергосистемы.

– из-за особенностей повреждений энергосистемы. Не будут привязаны к очередям отключений (1.1, 1.2, 2.1 и т. д.).

(1.1, 1.2, 2.1 и т. д.). Для каждого дома будет свой график.

В то же время жителей Киева призвали быть готовыми к тому, что из-за холодов и новых обстрелов ситуация может ухудшиться и снова будут введены экстренные отключения. Впрочем, если ситуация в энергетике стабилизируется, вернутся привычные графики с очередями.

Как узнать графики отключения света в Киеве

1. Чат-боты ДТЭК и Yasno

Нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения".

После этого – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет.

2. "Киевские" разделы на сайтах ДТЭК и Yasno

ДТЭК Киевские электросети (из-за перегрузки на сайте возможны задержки до 5 минут)

Yasno;

поиск производится по адресу.

3. По телефону (в крайнем случае)

Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818.

ДТЭК: 0800501588 или 1588.

4. "Киев Цифровой"

Нужно загрузить на смартфон из AppStore или Google Play.

Чтобы получать уведомления об отключении света, необходимо зарегистрировать свой адрес.

5. Волонтерский проект "Світлобот" (если нет вашего дома, нужно создать чат-бот самостоятельно).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о прогнозе директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, который считает, что полностью графики отключений электроэнергии не исчезнут еще два-три года. "Это я уже даю совсем пессимистичный сценарий. На самом деле, когда станет нормально и тепло, будет немного легче. Но я реально думаю, что в определенные месяцы года мы будем жить с графиками еще несколько лет", – отметил эксперт.

