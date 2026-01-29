УкраїнськаУКР
русскийРУС

В Киеве совершенно новые графики отключений света: как смотреть свое расписание

Станислав Кожемякин
Коммуналка
2 минуты
2,4 т.
Иллюстрация - отключение электроэнергии в Украине

Ситуация с энергетикой в Киеве стабилизируется, поэтому город переходит на временные графики отключений электроэнергии. Начиная с 29 января каждому дому в столице начали подавать и отключать свет отдельно.

Видео дня

Об этом сообщили в ДТЭК. OBOZ.UA разбирался, что нужно знать о новой системе отключений.

"Несмотря на бешеный дефицит электроэнергии в столице, мы вводим графики с тем объемом света, который у нас есть", – отметили энергетики. В то же время жителей города предупредили, что в течение первых дней графики будут дорабатываться в процессе, поэтому могут быть неточными. Но это уже будет хотя бы какой-то опорой для планирования дня.

Киев: как работают новые графики света

  • Будут неравномерными в разных районах – из-за особенностей повреждений энергосистемы.
  • Не будут привязаны к очередям отключений (1.1, 1.2, 2.1 и т. д.).
  • Для каждого дома будет свой график.

В то же время жителей Киева призвали быть готовыми к тому, что из-за холодов и новых обстрелов ситуация может ухудшиться и снова будут введены экстренные отключения. Впрочем, если ситуация в энергетике стабилизируется, вернутся привычные графики с очередями.

Как узнать графики отключения света в Киеве

1. Чат-боты ДТЭК и Yasno

  • Нужно выбрать "Киев" и нажать кнопку "Возможные отключения".
  • После этого – ввести адрес и узнать, когда могут отключить свет.

2. "Киевские" разделы на сайтах ДТЭК и Yasno

3. По телефону (в крайнем случае)

  • Yasno: (044) 277 1818, (067) 277 1818, (066) 277 1818, (093) 277 1818.
  • ДТЭК: 0800501588 или 1588.

4. "Киев Цифровой"

  • Нужно загрузить на смартфон из AppStore или Google Play.

  • Чтобы получать уведомления об отключении света, необходимо зарегистрировать свой адрес.

5. Волонтерский проект "Світлобот" (если нет вашего дома, нужно создать чат-бот самостоятельно).

Ранее OBOZ.UA уже сообщал о прогнозе директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, который считает, что полностью графики отключений электроэнергии не исчезнут еще два-три года. "Это я уже даю совсем пессимистичный сценарий. На самом деле, когда станет нормально и тепло, будет немного легче. Но я реально думаю, что в определенные месяцы года мы будем жить с графиками еще несколько лет", – отметил эксперт.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!