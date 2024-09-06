Может ли наступить момент, когда энергосистему нельзя будет починить после атак: энергетик дал важное объяснение

В Украине энергосистема обладает высоким запасом прочности. При этом ее структура фактически делает невозможным ситуацию, когда после атаки невозможно восстановить энергосистему.

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Об этом в интервью Мосейчук Podcast рассказал эксперт энергетического рынка Виктор Куртев. Украинская энергосистема обладает очень высокой надежностью. Именно поэтому это позволяет даже после 1000 ракет, выпущенных по энергообъектам, продолжать работать.

"Мы говорим об энергосистеме. На самом деле она многократно зарезервирована. То есть если один-третий-четвертый элемент сети даже уничтожается, система как паутинка на разных классах напряжения. Советские нормы проектирования электрических подстанций энергосистем они капитальные. То есть СССР готовился к Третьей мировой войне, поэтому энергосистема сейчас уже третий год переживает самую большую за историю человечества атаку на энергетическую инфраструктуру, более 1000 ракет выстрелено по энергосистеме. А у нас сейчас в студии есть свет", – рассказывает Куртев.

Эксперт также отметил, что "Укрэнерго" создало запас оборудования для проведения ремонтной кампании. Это позволяет достаточно быстро устранить последствия атак.

"НЕК "Укрэнерго" создало запас за последние полтора года. Поэтому не надо, скажем так, преувеличивать последствия. Я понимаю, что это неудобно, мы в ближайшие дни 10 будем жить с одной-двумя, возможно, в некоторые дни вечером с тремя очередями отключения из шести. Но максимум через две недели мы их преодолеем", – отметил Куртев.

Отметим, что ситуация с отключениями электроэнергии зимой зависит не только от того, насколько эффективно будут работать энергетики. Есть две неизвестные, которые могут кардинально повлиять на состояние энергосистемы зимой. Это температура воздуха и последствия атак со стороны РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, в "Укрэнерго" сообщали: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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