Льготы на оплату коммуналки в Украине: кто будет иметь их в 2025 году и что для этого нужно

С 1 января 2025 г. в Украине расширен перечень граждан, которые могут получать льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение твердого топлива. Основным условием является среднемесячный доход семьи, не превышающий 4240 гривен на одного человека.

Видео дня

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров №1553, принятым 31 декабря 2024 года.

Кто может получить льготы с учетом дохода

Льготы будут предоставляться при условии, если среднемесячный совокупный доход семьи в расчете на одного человека за шесть месяцев не превышает 4240 гривен (величина дохода, дающего право на налоговую социальную льготу). Право на льготы будут иметь следующие категории граждан:

реабилитированные лица , ставшие лицами с инвалидностью в результате репрессий, или являющихся пенсионерами;

, ставшие лицами с инвалидностью в результате репрессий, или являющихся пенсионерами; лица, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы и отнесенные к категориям 1 и 2;

и отнесенные к категориям 1 и 2; супруги (супруги), опекуны детей умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой;

супруги (мужчины) умерших граждан , смерть которых была связана с участием в ликвидации ядерных аварий, испытаниях ядерного оружия или работе с ядерными зарядами (при условии, что они не женились во второй раз);

, смерть которых была связана с участием в ликвидации ядерных аварий, испытаниях ядерного оружия или работе с ядерными зарядами (при условии, что они не женились во второй раз); лица, уволенные с военной службы , ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения службы;

, ставшие лицами с инвалидностью во время прохождения службы; родители и члены семей военнослужащих , погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы;

, погибших, умерших или пропавших без вести во время прохождения военной службы; ветераны военной службы , органов внутренних дел, Национальной полиции, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, а также вдовы и вдовцы погибших ветеранов;

, органов внутренних дел, Национальной полиции, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, а также вдовы и вдовцы погибших ветеранов; бывшие несовершеннолетние заключенные концентрационных лагерей и дети, рожденные в таких местах принудительного содержания;

бывшие малолетние заключенные , ставшие лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин;

, ставшие лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья или других причин; депортированные лица, достигшие пенсионного возраста или являющиеся лицами с инвалидностью.

Как будут начисляться льготы

Новые правила предусматривают, что граждане, которые обратятся за льготами с 1 января 2025 года, будут получать их с учетом среднемесячного дохода семьи. В случае, если льготы были назначены до вступления этого постановления в силу, граждане будут продолжать получать помощь до конца отопительного сезона – до 30 апреля 2025 года включительно.

Решение о расширении перечня льготников принято для усиления социальной поддержки уязвимых слоев населения. В частности, адресная помощь позволит эффективнее поддерживать людей, наиболее нуждающихся в помощи, и будет стимулировать более рациональное использование государственных средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы могут получить жилищную субсидию и льготу для приобретения твердого и печного бытового топлива – в частности, угля и дров. Однако не все – только те, кто не имеет централизованного отопления, а также не использует для этого газ или электроэнергию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки