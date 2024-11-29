Украинцам выдают деньги на дрова и уголь для отопления: кто может получить

Украинцы могут получить жилищную субсидию и льготу для приобретения твердого и печного бытового топлива – в частности, угля и дров. Однако не все – только те, кто не имеет централизованного отопления, а также не использует для этого газ или электроэнергию.

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Об этом сообщили в Пенсионном фонде (ПФУ). Там отметили: также указанным лицам может быть предоставлена жилищная субсидия или льгота на коммунальные услуги (электроэнергия, водоснабжение, вывоз мусора и т.п.).

При этом подчеркивается: право на жилищную субсидию на приобретение твердого топлива имеют семьи, доходы которых не позволят платить за отопление своими силами. А льготой на твердое топливо могут пользоваться отдельные категории граждан – в частности:

ветераны войны;

пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы;

многодетные семьи и другие.

"Жилищная субсидия и льгота на приобретение твердого и печного бытового топлива назначается по личному обращению человека один раз в календарный год. Для назначения жилищной субсидии предоставляется заявление и декларация, назначение льготы – заявление и при необходимости справка о наличии в жилом помещении печного отопления", – говорится в сообщении.

В то же время, отмечается, для домохозяйств, которым назначена жилищная субсидия или льгота на приобретение твердого топлива, уже второй год предусмотрено предоставление дополнительной поддержки. Она выплачивается один раз в отопительный период.

"Размер дополнительной поддержки рассчитывается индивидуально и зависит от начисленной суммы льгот или жилищной субсидии. Если в 2024 году домохозяйству уже назначена льгота или жилищная субсидия на приобретение твердого топлива, дополнительную поддержку начислят без обращения за имеющейся в органах Пенсионного фонда Украины информацией", – рассказали в ПФУ.

Там подчеркнули: те домохозяйства, которые в 2024 году не обращались за жилищной субсидией или льготой на приобретение твердого топлива, но нуждаются в государственной поддержке, могут подать соответствующее заявлениее в органы ПФУ. Сделать это можно до конца текущего года.

"После назначения льготы или жилищной субсидии дополнительная поддержка будет предоставлена ​​автоматически", – объяснили в Пенсионном фонде.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинские семьи с детьми, проживающие в 30-километровой зоне от линии столкновения могут получить помощь от ЮНИСЕФ для подготовки к зиме. Размер помощи составляет 21 800 грн.

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