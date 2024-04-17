Критические часы изменились: когда и как экономить электричество, чтобы не допустить отключений

В Украине из-за существенного похолодания 17 апреля осложнилась ситуация в энергетике. Чтобы в энергосистеме не возникло критических дисбалансов и энергетикам не пришлось вводить отключения света, каждого украинца просят экономить свет. При этом если раньше основная нагрузка на энергосистему продолжалась с 9:00 до 19:00, то теперь – с 09:00 до 22:00.

Об этом сообщили в "Укрэнерго". Там призвали бытовых потребителей следовать простой инструкции, чтобы облегчить ситуацию:

не включать обогреватели и кондиционеры с 19:00 до 22:00;

не пользоваться одновременно несколькими мощными электроприборами: стиральной машиной, пылесосом, бойлером, электроплитой, чайником и многими другими;

отключить лишнее освещение и электроприборы.

В частности, рекомендуется извлекать каждое зарядное устройство из розетки после использования, а также сократить использование электроэнергии устройствами в спящем режиме. Гаджеты следует отключать от зарядного устройства сразу после того, как батарея зарядится. Это позволит не только сэкономить энергию, но и продлить срок службы аккумулятора.

Также эксперты советуют переносить стирку и мытье посуды в посудомоечных машинах на ночь. Следует учитывать, что больше всего энергии стиралка тратит на нагрев воды. Поэтому сэкономить поможет ее запуск с меньшей температурой, например, для стирки на 30 или 40 градусах, а не на 60-90.

Бизнес и промышленность тоже просят экономить электроэнергию. Их призывают:

уменьшить освещение рекламы, витрин, вывесок, гирлянд, особенно вечером с 19:00 до 22:00;

пересмотреть производственные процессы с учетом экономного потребления электричества.

Как сообщал OBOZ.UA, вКиеве подготовили новые графики отключения света. Их могут применить при повышенном спросе на электроэнергию и продолжении российских обстрелов.

В целом Россия перешла в новую фазу энергетического террора в Украине, прицельно обстреливая тепловые электростанции (ТЭС). Хотя полный блекаут не предполагается, ракетные удары могут повлечь за собой плановые отключения электроэнергии летом.

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