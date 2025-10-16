Украинцы должны выполнить список действий: энергетики обратились к населению из-за отключения электроэнергии
В Украину вернулись аварийные отключения электроэнергии. Поэтому население призвали к экономному потреблению, особенно в часы пиковых нагрузок на энергосистему – то есть утром и вечером.
Об этом сообщили специалисты "Укрэнерго" и дали украинцам ряд несложных советов. Если их придерживаться, это поможет сбалансировать энергосистему, позволит избежать, уменьшить объем или ускорить отмену введенных ограничений.
Как действовать во время дефицита электроэнергии
- Не включать несколько мощных электроприборов одновременно.
- Выключать свет в пустых комнатах и кабинетах.
- Выключать из розетки электроприборы, когда ими не пользуются, – они все равно потребляют электроэнергию.
- По возможности перенести энергоемкие процессы (стирку, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время – после 22:00 наступает период наименьшей нагрузки на энергосистему.
- Позаботиться о замене ламп накаливания на энергосберегающие – в масштабах государства это имеет очень весомый эффект.
- По возможности пользоваться энергосберегающей бытовой техникой.
"Если каждый потребитель приложит хотя бы минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе – это существенно усилит нашу устойчивость к вражеским атакам и поможет энергетикам быстрее восстановить поврежденное оборудование", – заверили энергетики.
Почему нет графиков аварийных отключений
Россия активизировала удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, в связи с этим в некоторых регионах ввели графики аварийных отключений (ГАО). Энергетики физически не могут составить графики отключений, поскольку они происходят по указанию государственного оператора энергосистемы.
График аварийных отключений – это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии. Поскольку такие отключения не являются плановыми, они не имеют часов начала и завершения.
Такие графики вводятся в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от "Укрэнерго". Поскольку ГАО – это аварийная мера, сообщение о применении таких отключений невозможно обнародовать заранее.
Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме длительные отключения света могут вернуться. И хотя там отмечают, что сейчас такая вероятность является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.
