Украинцы должны выполнить список действий: энергетики обратились к населению из-за отключения электроэнергии

В Украину вернулись аварийные отключения электроэнергии. Поэтому население призвали к экономному потреблению, особенно в часы пиковых нагрузок на энергосистему – то есть утром и вечером.

Об этом сообщили специалисты "Укрэнерго" и дали украинцам ряд несложных советов. Если их придерживаться, это поможет сбалансировать энергосистему, позволит избежать, уменьшить объем или ускорить отмену введенных ограничений.

Как действовать во время дефицита электроэнергии

Не включать несколько мощных электроприборов одновременно.

одновременно. Выключать свет в пустых комнатах и кабинетах.

в пустых комнатах и кабинетах. Выключать из розетки электроприборы , когда ими не пользуются, – они все равно потребляют электроэнергию.

, когда ими не пользуются, – они все равно потребляют электроэнергию. По возможности перенести энергоемкие процессы (стирку, нагрев бойлера, работу посудомоечной машины) на ночное время – после 22:00 наступает период наименьшей нагрузки на энергосистему.

Позаботиться о замене ламп накаливания на энергосберегающие – в масштабах государства это имеет очень весомый эффект.

По возможности пользоваться энергосберегающей бытовой техникой.

"Если каждый потребитель приложит хотя бы минимальные усилия для экономии электроэнергии дома и на работе – это существенно усилит нашу устойчивость к вражеским атакам и поможет энергетикам быстрее восстановить поврежденное оборудование", – заверили энергетики.

Почему нет графиков аварийных отключений

Россия активизировала удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, в связи с этим в некоторых регионах ввели графики аварийных отключений (ГАО). Энергетики физически не могут составить графики отключений, поскольку они происходят по указанию государственного оператора энергосистемы.

График аварийных отключений – это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии. Поскольку такие отключения не являются плановыми, они не имеют часов начала и завершения.

Такие графики вводятся в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от "Укрэнерго". Поскольку ГАО – это аварийная мера, сообщение о применении таких отключений невозможно обнародовать заранее.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме длительные отключения света могут вернуться. И хотя там отмечают, что сейчас такая вероятность является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

