Украинцам будут отключать электроэнергию без графиков: энергетики объяснили важную деталь

Россия активизировала удары по критической энергетической инфраструктуре Украины, в связи с этим в некоторых регионах ввели графики аварийных отключений (ГАО). Но они не имеют четких часов начала и завершения, поскольку это лишь перечень узлов электросетей, к которым могут быть применены отключения.

Это объяснили украинцам в "Харьковоблэнерго". Энергетики отметили, что физически не могут составить графики отключений, поскольку они происходят по указанию государственного оператора энергосистемы.

Что такое ГАО?

График аварийных отключений – это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии. Поскольку такие отключения не являются плановыми, они не имеют часов начала и завершения.

"Это перечень электрических адресов (узлов электросетей), к которым могут быть применены отключения", – отметили в облэнерго.

Как назначаются и отменяются отключения

В компании добавили, что такие графики вводятся в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения от "Укрэнерго". Решение о восстановлении электроснабжения также зависит от НЭК – распределение электроэнергии возможно только после получения команды от регионального диспетчера.

Поскольку ГАО – это аварийная мера, сообщение о применении таких отключений невозможно обнародовать заранее. Кроме того, информация о причинах его применения и другие сведения не могут разглашаться, поскольку это может предоставить врагу представление о потенциале энергетических объектов Украины.

Украинцам советуют готовиться к масштабным блэкаутам

В Министерстве энергетики не исключают, что в случае продолжения российских атак по украинской энергосистеме длительные отключения света могут вернуться. И хотя там отмечают, что сейчас такая вероятность является теоретической, подготовиться к возможным блэкаутам будет не лишним.

В частности, на официальном уровне украинцам уже неоднократно рекомендовали иметь дома запас питьевой и технической воды, а также продуктов, которые не портятся без света и могут употребляться с минимальной обработкой. Такие продукты хранятся без холодильника и не требуют электроэнергии для приготовления:

мясные, рыбные и овощные консервы;

сушеное и вяленое мясо;

сублимированные продукты (каши, лапша быстрого приготовления и супы, которые необходимо заливать кипятком, или гречка, которую можно заливать водой комнатной температуры);

хлебцы, печенье, сухари;

сухофрукты, орехи;

шоколад, конфеты;

энергетические батончики.

Также OBOZ.UA сообщал, что перепады напряжения от регулярных включений и отключений света могут испортить электроприборы. О том, как действовать и что сделать, чтобы не испортилась техника, и к чему стоит готовиться, читайте в материале на нашем сайте.

