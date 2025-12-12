Низкая температура может "выбить" украинцам свет: какая погода будет критической зимой

Если грядущая зима окажется холодной, аварийных и почасовых отключений света в Украине будет не избежать – критическими будут даже средние морозы в течение недели. Этому не помогут ни импорт электроэнергии, ни внутренняя генерация.

Об этом в эфире телемарафона "Единые новости" заявил председатель правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко. Он прогнозирует, что при таком сценарии отключения могут затронуть до 4 очередей одновременно.

Опасный температурный сценарий

"Для нас критическим является длительный, где-то не менее недели, период с температурами -10 и ниже. При этом потребление энергосистемы может вырасти достаточно сильно. Невозможно будет обеспечить ни за счет импорта, ни внутренних источников покрытия нашего энергопотребления", – предупредил Зайченко.

Председатель "Укрэнерго" отметил, что при таких условиях придется применять графики аварийных и почасовых отключений. Впрочем существенного ухудшения ситуации по сравнению с нынешней он не прогнозирует, поскольку с ростом потребления увеличивается нагрузка и на те участки сети, которые уже подпадают под графики почасовых отключений.

"Больше чем четыре очереди вряд ли будет, если не произойдет новых ударов по энергетической инфраструктуре", – отметил Виталий Зайченко.

Где в Украине свет отключают реже

Украинцы заметили, что ограничения электроэнергии в Украине распределяются неравномерно: в западных регионах – их меньше, в центральных и восточных – больше. В "Укрэнерго" это объяснили потерями не только генерирующих, но распределительных мощностей.

"Ток с Запада нужно передать на сотни километров в восточные области. Враг это знает и регулярно бьет по большим и средним подстанциям и магистральным линиям, которые обеспечивают этот переток. В итоге часть электричества технически невозможно доставить туда, где и так дефицит самый большой", – отметили в компании.

Поэтому энергетики напомнили, что единственной причиной отключений является Россия и ее атаки на энергетику.

Как уже сообщал OBOZ.UA, правительство Украины разработало ряд решений, как уменьшить продолжительность отключений электроэнергии может уменьшиться уже с 13-14 декабря. Для этого в частности планируют пересмотреть список критической инфраструктуры – то есть некоторым объектам, которые внесли в него раньше, тоже начнут ограничивать свет.

