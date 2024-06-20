Какие графики будут применять в Киеве 20 июня: в ДТЭК сделали заявление

В Киеве отключение электроэнергии 20 июня будет происходить с 03.00 до 23.59. Энергетики вновь обратились к украинцам с просьбой экономно потреблять ток и не включать все приборы одновременно.

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"Такая история с нами еще надолго – в ремонте атомные энергоблоки, а импорта и электроэнергии из ВИЭ нам не хватает из-за высокого потребления", – написал гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

Не забывайте: когда появится свет, не следует сразу включать все приборы, особенно мощные, напоминают в ДТЭК. Резкая нагрузка на сети может привести к авариям. Когда свет выключается, приборы нужно извлечь из розеток.

"У нас достаточно серьезный дефицит на этой неделе. В общем же ситуация с равномерностью отключений значительно улучшилась. На прошлой неделе совокупное время стабилизационных отключений по Киеву составляло 12 часов 20 минут. А вот на прошлой неделе город обесточили аж на 52 часа 45 минут", – написал Коваленко.

Что делать, если у вас нет света в белой зоне? Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Что делать, когда в сети говорят, что у вас свет есть, а у вас его нет? Сначала выяснить у электрика вашего дома, нет ли какой-либо аварии в доме. Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Сначала выяснить у электрика вашего дома, нет ли какой-либо аварии в доме. Если нет, оставить заявку на сайте https://dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns "Что делать, когда у соседа есть свет, а у вас нет? Порадоваться за соседа, потому что уже через некоторое время он будет за вас радоваться", – объяснял Коваленко.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты отличаются:

сайты ДТЭК : отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключение в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключение в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 15 88 (и тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян также есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Как сообщал OBOZ.UA, глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий ранее отметил: полностью отказаться от отключений электроэнергии Украине удастся нескоро.

Режимов отключения света всего два: аварийный и плановый. К примеру, графики почасовых отключений (ГПО) вводятся заблаговременно и с предупреждением.

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