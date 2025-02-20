График смягчился: "Укрэнерго" объявило план отключений света на 21 февраля

В Украине 21 февраля планируют применять графики отключения электроэнергии только для промышленности и бизнеса – причем время действия ограничений немного уменьшилось. Плановые отключения для бытовых потребителей пока не вводятся, но ситуация может резко измениться.

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Об этом сообщили в "Укрэнерго". Отмечается, что время применения графиков для предприятий – с 6:00 до 20:00.

Для сравнения: днем ранее ограничения вводились только с 5 утра до 21 вечера. То есть общее количество часов, в которые действуют графики, уменьшилось с 16 до 14.

"Отключение бытовых потребителей пока не прогнозируется. Причина временного введения ограничений – повреждение энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак", – добавили в "Укрэнерго".

Энергетики предупреждают, что время применения и объем ограничений могут измениться. А необходимость бережливого потребления электроэнергии будет сохраняться на протяжении всех суток.

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Почасовые отключения света в Украине могут вернуть в любой момент. Причина – сложная ситуация в энергетике из-за российских обстрелов. К примеру, как рассказал OBOZ.UA директор Центра исследований энергетики Александр Харченко, даже мелкая авария на одном из энергоблоков АЭС может вывести определенную мощность из эксплуатации на 2-3 дня, что приведет к необходимости введения ограничений.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как найти свои графики отключений света и разобраться с таблицами. Это может пригодиться в случае, если ограничения затронут и бытовых потребителей.

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