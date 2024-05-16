ДТЭК опубликовал графики отключений света: где посмотреть и как разобраться с таблицами

Энергокомпания ДТЭК обнародовала актуальные графики отключения электроэнергии. Они действуют в Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, а также в Киеве и на Киевщине. Длительность гарантированных отключений зависит от региона. Узнать график отключения света можно на сайте ДТЭК, а если он не работает – в чат-боте или по телефону.

В регионах, которые обслуживает ДТЭК, правила отключений света почти одинаковые, но их продолжительность сильно различается. OBOZ.UA разобрался где увидеть свой график, как его правильно прочитать и что делать, если не открывается сайт энергокомпании.

В первую очередь, следует понимать, что в каждом графике отключений ДТЭК есть временные промежутки. По ним и можно определить, когда ждать прекращения электроснабжения. Всего существует три типа обозначений:

время, когда точно есть свет обозначают белые ячейки в таблице;

обозначают белые ячейки в таблице; когда точно нет света – темно-серые ячейки;

– темно-серые ячейки; часы, когда отключения возможны – светло-серые ячейки.

Одесса и Одесская область: какой график отключения света

В Одессе распределение электроэнергии происходит по принципу 3 – 3 – 3 часа. То есть гарантированное отключение – три часа, возможное – еще три часа, свет точно есть – снова три часа. Так, гарантированные отключения составляют от 7 до 9 часов в сутки в зависимости от дня недели. Максимальное время отключения (с задействованием светло-серых отрезков графика) – 17 часов в сутки.

График для Одессы и области публикуется на сайте ДТЭК на отдельной странице. Чтобы узнать свое расписание, нужно ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Одесчине:

чат-бот "ДТЭК Одесские электросети" в Telegram;

"ДТЭК Одесские электросети" в Telegram; колл-центр: по номерам телефонов 0 800 409 090, (048) 705 90 90, (068) 750 90 90, (095) 750 90 90, (073) 750 90 90.

Днепр и Днепропетровская область: где смотреть график отключений электроэнергии

В Днепре и области график включает только гарантированные отключения света, без вероятных. Общее количество часов без света в сутки – от 4 до 8.

График для Днепра и области публикуется на сайте ДТЭК в специальном разделе. В текстовую форму нужно ввести населенный пункт и адрес. Альтернативные способы узнать об отключениях на Днепропетровщине:

чат-бот "ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram;

"ДТЭК Днепровские электросети" в Telegram; колл-центр: по телефонам 0 800 301 497, (056) 790 99 00, (066) 790 99 00, (067) 790 99 00, (063) 790 99 00.

Как узнать график отключения в Донецкой области

На Донетчине в график внесены только гарантированные отключения электроэнергии и периоды, когда свет точно должен быть. Однако длительность отключений больше, чем на Днепропетровщине – до 12 часов в сутки.

Расписание отключений света по адресу можно узнать на сайте ДТЭК для Донецкой области. Также о графике можно спросить:

в чат-боте "ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram;

"ДТЭК Донецкие электросети" в Telegram; в колл-центре: по телефонам 0 800 500 473, (096) 450 0 473, (099) 450 0 473, (063) 450 0 473.

График отключений для Киева и области: ограничения самые жесткие

В Киеве и на Киевщине действует самый жесткий вариант графика. В столице каждое гарантированное отключения длится по 4 часа подряд, а гарантированное наличие электричества – по 2 часа. В итоге максимальное время отключения для каждой группы – 18 часов. Гарантированные отключения – от 9 до 12 часов в зависимости от дня недели.

В Киевской области все зависит от населенного пункта. В некоторых – отключения такие же, как в Киеве. В других – возможны более мягкие варианты. Например, в Яготине гарантированные отключения длятся по 2 часа, суммарно до 6 часов в сутки.

Узнать свою группу и время отключений можно на нескольких ресурсах, причем для Киева и Киевской области контакты различаются. Так:

сайты ДТЭК : отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети";

: отключения в Киеве – "ДТЭК Киевские электросети", отключения в Киевской области – "ДТЭК Киевские региональные электросети"; чат-боты : в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС;

: в Киеве – ДТЭК КЭС, в области – ДТЭК КРЭС; телефоны: для Киева – 1588, (044) 202 1588 (тот же номер с кодами 067, 050 и 073), 0 800 501 588; для области – (044) 459 07 40 (и тот же номер с кодами 067, 099 и 093), 0 800 400 740.

У киевлян кроме того есть возможность получать уведомления о времени отключения в приложении "Киев Цифровой". Для этого, нужно зарегистрировать свой адрес в системе.

Какие бывают графики отключений света и как их различить

Плановые или стабилизационные отключения, они же почасовые графики (ГПО) – прогнозируемые отключения света, происходящие по заранее составленному расписанию. Именно их можно просмотреть на сайте, например ДТЖК. Обычно потребителей в определенных населенных пунктах делят на группы и каждой группе отключают электричество на определенный срок .

Аварийные отключения, они же экстренные (ГАО) – перечень линий электропередачи, подпадающих под немедленное отключение при получении соответствующего распоряжения оператора. В случае их применения графики стабилизационных отключений перестают действовать.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 16 мая впервые за долгое время были введены графики стабилизационных отключений для всех регионов. В некоторых населенных пунктах (Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях) ограничения будут действовать до 9:00 и с 16:00. Продолжительность отключений зависит от региона и города.

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