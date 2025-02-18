Украинцев предупредили об отключениях света: графики могут вернуть в любой момент

Масштабные отключения света в Украине могут вернуть в любой момент. Причина – сложная ситуация в энергетике из-за российских обстрелов. К примеру, мелкая авария на одном из энергоблоков может вывести определенную мощность из эксплуатации на 2-3 дня, что приведет к необходимости введения ограничений.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. Он отметил:

Сейчас энергосистема работает "с максимальным напряжением всех имеющихся генерирующих мощностей".

Энергетикам приходится достаточно жестко ограничивать промышленность.

"Не учитывать обстрелы нельзя. Ситуация достаточно сложная. Пока удается обходиться почти без ограничений для населения. Но реальность в том, что это может поменяться в любой момент", – признал эксперт.

При этом он отметил, что на общую ситуацию также значительно влияет погода – ведь в ясные дни солнечные электростанции генерируют больше энергии. А кроме того, объемы импорта ресурса предприятиями.

"Соответственно, сейчас предположить, будут или не будут ограничения для населения, невозможно, потому что любое событие, например мелкая авария на одном из энергоблоков, может вывести определенную мощность из эксплуатации на 2-3 дня. Это будет означать, что придется ограничивать потребителей. А если этого не произойдет, то может быть так, что мы пройдем без ограничения домохозяйств", – резюмировал Харченко.

Ранее в "Укрэнерго" сообщили, что из-за похолодания в Украине существенно выросло потребление электроэнергии. Результатом может стать возвращение графиков отключений света. Впрочем, отметили в ведомстве, избежать отключений можно. Для этого следует:

Стараться не использовать несколько мощных приборов одновременно в самые сложные для энергосистемы часы (с 7:00 до 11:00, а также с 15:00 до 21:00). В частности, поочередно включать электроплиту, чайник и обогреватель.

По возможности перенести пользование мощной техникой на ночные часы "или хотя бы на периоды вне пиков потребления" (после 11:00 и после 21:00).

Выключать из розетки неиспользуемые приборы. Ведь даже в режиме ожидания "они потребляют достаточно много".

Кипятить в электрочайнике тот объем воды, который вам нужен.

Заменить лампы накаливания на энергосберегающие. Обращать внимание на класс энергоэффективности приобретаемой бытовой техники.

Следить за тем, чтобы в доме не включалось лишнее освещение. В частности, не забывать выключать освещение в комнатах, в которых никого нет.

"Разница между потреблением в пиковые часы и в остальное время очень ощутима. Даже незначительная корректировка бытовых привычек существенно поможет энергосистеме и всем потребителям пережить зимние холода", – рассказали энергетики.

Как сообщал OBOZ.UA, из-за ситуации в энергетике в Украине снова актуальной становится покупка зарядных станций. В частности, большим спросом пользуются устройства производителя EcoFlow – особенно для тех, кто живет в многоквартирных домах и не может поставить себе генератор.

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