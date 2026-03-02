В Украине переписали правила отключений электроэнергии: для кого больше не будут действовать графики

В Украине пересмотрели механизмы ограничений электроснабжения. Теперь графики почасовых отключений не будут применять к распределенной генерации, которая обеспечивает электроэнергией не менее 80% потребителей, присоединенных к одной линии.

Видео дня

Об этом сообщил первый вице-премьер – министр энергетики Денис Шмыгаль. Он отметил, что правительство уже внесло в нормативные акты соответствующие изменения, которые были наработаны во исполнение решения Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.

"Таким образом государство поощряет установление новых объектов распределенной генерации и привлечение их мощностей к общей энергосистеме. Это сделает нашу энергетику сильнее и устойчивее к вражеским атакам и обеспечит дополнительный ресурс для балансировки генерации и потребления", – подчеркнул Шмыгаль.

Кроме того, вводится действенный механизм, который гарантирует, что преимуществами воспользуются именно те, кто имеет на это право. Для этого оператор системы распределения (облэнерго) будет анализировать фактические объемы покрытия распределенной генерацией потребителей. Если они составят менее 80%, к таким линиям применят почасовые графики.

Графики отключений будут продолжаться еще 3 года

Между тем директор Центра исследований энергетики Александр Харченко прогнозирует, что украинцам придется еще минимум три года жить в условиях графиков отключений электроэнергии. Он считает, что подачу света будут ограничивать во время пиковых нагрузок летом и зимой.

По оценкам экспертов, каждый градус мороза добавляет примерно 180 МВт дополнительной потребности в энергосистеме. Но Украине существенно помогает импорт электроэнергии, который покрывает около 12-15% потребления. А после изменения административных ценовых ограничений появилась возможность покупать электроэнергию из Европы по рыночным условиям.

Хотя сейчас многие объекты генерации находятся в процессе восстановления и работают параллельно с ремонтами отдельных элементов. По словам Харченко, ситуация весной будет зависеть от того, как будет удаваться отражать атаки.

"Вероятно, система перейдет к прогнозируемым графикам отключений, которые постепенно будут улучшаться. Теоретически в апреле-мае можно обойтись без ограничений, но гарантировать это невозможно", – пояснил эксперт и добавил, что отключения будут продолжаться "в зимние и летние месяцы, то есть в периоды пикового потребления, как минимум еще три года".

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Украине продолжаются проверки облэнерго из-за жалоб на несправедливые графики отключения электроэнергии. В частности, оказалось, что на некоторых подстанциях "Винницаоблэнерго" персонал не полностью выполнял команды диспетчера, из-за чего часть потребителей оставалась со светом вне графика, а электроэнергия распределялась неравномерно.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!