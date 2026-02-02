ООН резко сократит помощь беженцам из Украины: названа сумма на 2026 год

ООН планирует выделить на поддержку украинских беженцев от войны в 2026 году $614 млн – как внутри страны, так и за ее пределами. Это почти на четверть меньше, чем планировалось потратить в ушедшем 2025-м.

Об этом говорится в опубликованном плане Управления верховного комиссара по правам беженцев ООН (УВКБ ООН). Впрочем, отмечается, что сбор необходимого объема средств остается под вопросом, так как уровень финансирования такой программы падает с начала полномасштабной агрессии.

Общая картина

В УВКБ констатировали, что прошлый год был самым смертоносным для гражданского населения в Украине за все время большой войны. Из-за насилия, связанного с войной, погибло 2514 гражданских лиц и 12 142 были ранены (на 31% больше, чем в 2024-м).

В целом, по данным ООН, на конец 2025 года в мире было зарегистрировано 5,86 млн беженцев из Украины, из них около 5,3 млн – в Европе. Кроме того, 3,7 млн человек имеют статус внутренне перемещенных лиц – 73% из них статус был присвоен более двух лет назад.

В то же время, к сентябрю 2025 года более 1,4 млн беженцев из Украины вернулись в свои места проживания и оставались в Украине не менее трех месяцев. Однако более 0,3 млн из них вернулись не в район своего прежнего дома.

Сколько денег ООН выделит на беженцев из Украины

"В странах, принимающих беженцев, некоторые беженцы продолжают сталкиваться с препятствиями в доступе к жилью, достойной работе, здравоохранению, образованию и социальной защите, в то время как уязвимость продолжает углубляться со временем, поскольку полномасштабная война продолжается", – добавили в УВКБ ООН.

На этом фоне в ООН разработали план, предполагающий выделение в 2026 году помощи 2,1 млн человек в Украине и 482 тыс. украинских беженцев в других странах. Финансовые потребности для этого оценили в $614 млн, в том числе $144 млн – за ее пределами Украины, включая:

Молдову – $64 млн;

Румынию – $21,8 млн;

Польшу – $18,4 млн.

В то же время, согласно публикации, в прошлом году уровень финансирования плана помощи украинским беженцам упал до 43,7% или $351,1 млн по сравнению с 64% или $635,7 млн в 2024 году. Это существенно меньше, чем 84% или $924 млн в 2023 году и 91,7% или $1,1 млрд в первый год российской полномасштабной агрессии.

Удастся ли собрать деньги?

Согласно публикации, вопреки планам ООН, собрать необходимую сумму на помощь украинским беженцам не удалось ни разу с 2022 года. Уровень финансирования разработанных программ составил:

2022 год – $1,1 млрд (91,7%);

2023 год – $924 млн (84%);

2024 год – $635,7 млн (64%);

2025 год – $351,1 млн (43,7%).

