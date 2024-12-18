Будут ли отключения света 19 декабря: украинцам сообщили, чего ждать от графиков
В Украине в четверг, 19 декабря, вероятно, снова не планируется применить графики отключений света, которые также отсутствовали и 17, и 18 декабря. То есть украинцы могут провести без отключений уже третий день подряд.
Об этом говорится в сообщении системы "Киев Цифровой". "Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется", – отмечается в уведомлении, которое появилось вечером18 декабря. Впрочем, официального подтверждения этой информации от "Укрэнерго" еще не поступало.
Кроме того, следует учитывать, время применения и объем ограничений еще могут измениться, что уже неоднократно происходило в последнее время. Чтобы не пропустить важную информацию, потребителям нужно следить за графиками на официальных ресурсах своих облэнерго:
Также украинцев просять экономить электроэнергию, чтобы поддержать энергосистему страны. "В пиковые часы (утром и вечером. – Ред.) старайтесь не включать лишнего – так вы поддержите энергосистему и получите более приятные счета за коммуналку", – говорится в сообщении. Кроме того, рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов, в частности электроплит, бойлеров, стиральных машин и кондиционеров.
Напомним, что с 16 декабря в Украине ввели новую систему отключений света, единую для всех областей. Основные принципы новых графиков:
- разделение групп: каждая очередь в каждой области теперь разделена на две подгруппы, при снижении нагрузки можно отключать только одну подгруппу, т.е. 0,5 очереди;
- время со светом: теперь между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часа с электричеством;
- оперативное управление: диспетчеры могут быстро регулировать количество отключенных очередей в зависимости от состояния энергосистемы.
Как сообщал OBOZ.UA, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны и работали неэффективно. Новые графики, по словам экспертов, позволят точнее балансировать систему, сокращая лишь необходимый объем потребления, что обеспечит больше времени со светом для потребителей.
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