Будут ли отключения света 19 декабря: украинцам сообщили, чего ждать от графиков

В Украине в четверг, 19 декабря, вероятно, снова не планируется применить графики отключений света, которые также отсутствовали и 17, и 18 декабря. То есть украинцы могут провести без отключений уже третий день подряд.

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Об этом говорится в сообщении системы "Киев Цифровой". "Электроэнергии достаточно, поэтому завтра отключений не планируется", – отмечается в уведомлении, которое появилось вечером18 декабря. Впрочем, официального подтверждения этой информации от "Укрэнерго" еще не поступало.

Кроме того, следует учитывать, время применения и объем ограничений еще могут измениться, что уже неоднократно происходило в последнее время. Чтобы не пропустить важную информацию, потребителям нужно следить за графиками на официальных ресурсах своих облэнерго:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ривне и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Также украинцев просять экономить электроэнергию, чтобы поддержать энергосистему страны. "В пиковые часы (утром и вечером. – Ред.) старайтесь не включать лишнего – так вы поддержите энергосистему и получите более приятные счета за коммуналку", – говорится в сообщении. Кроме того, рекомендуется ограничить использование мощных электроприборов, в частности электроплит, бойлеров, стиральных машин и кондиционеров.

Напомним, что с 16 декабря в Украине ввели новую систему отключений света, единую для всех областей. Основные принципы новых графиков:

разделение групп: каждая очередь в каждой области теперь разделена на две подгруппы, при снижении нагрузки можно отключать только одну подгруппу, т.е. 0,5 очереди;

время со светом: теперь между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часа с электричеством;

оперативное управление: диспетчеры могут быстро регулировать количество отключенных очередей в зависимости от состояния энергосистемы.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы два года жили по графикам отключений, которые не были адаптированы к условиям войны и работали неэффективно. Новые графики, по словам экспертов, позволят точнее балансировать систему, сокращая лишь необходимый объем потребления, что обеспечит больше времени со светом для потребителей.

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