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Графики отключения электроэнергии на 16 декабря кардинально изменили: как долго не будет света

Дарина Герцева
Коммуналка
3 минуты
35,4 т.
Как выключить свет 16 декабря

Отключение электроэнергии 16 декабря продлится с 07:00 до 20:00 по новым графикам, которые будут действовать для всех регионов. Ознакомиться с ними украинцы смогут в 01.00 16 декабря на официальных страницах своих облэнерго.

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Об этом сообщило " Укрэнерго." Основная цель изменений – сделать ограничения более справедливыми и увеличить количество времени со светом для каждого. Для бытовых потребителей завтра будут действовать следующие очереди отключений:

  • 07:00–08:00 – одна очередь отключений;
  • 08:00–12:00 – две очереди отключений;
  • 12:00–15:00 – полторы очереди отключений;
  • 15:00–17:00 – две очереди отключений;
  • 17:00–19:00 – полторы очереди отключений;
  • 19:00–20:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса ограничения 16 декабря будут действовать на час дольше. А именно:

  • 07:00–21:00 – графики ограничения мощности.

Энергетики отмечают, что время и объем отключений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Основные принципы новых графиков:

  • разделение групп: каждая очередь разделена на две подгруппы, при снижении нагрузки возможно отключать только одну подгруппу;
  • время со светом: теперь между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часов с электричеством;
  • оперативное управление: диспетчеры могут регулировать количество отключенных очередей в зависимости от состояния энергосистемы.

Новый подход позволяет распределять нагрузку более равномерно, что обеспечивает предсказуемость для потребителей. Единые графики гарантируют справедливость и прозрачность процесса отключений. Они учитывают потребности потребителей в разное время суток и выходных. Жители каждого региона будут знать точное время, когда их очередь будет отключена или подключена. Однако следует понимать, что в случаях аварий, повреждений сетей или других критических ситуаций графики могут корректироваться.

Для промышленности и бизнеса ужесточен контроль за выполнением графиков ограничения мощности. Если предприятия не соблюдают распоряжения, операторы могут использовать аварийные отключения для обеспечения стабильности энергосистемы. С обновленными графиками можно ознакомиться на сайте вашего облэнерго или его официальных страницах в соцсетях:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго
Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/
Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете)
Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf
Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/
Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы)
Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента)
Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71
Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo
Херсон и Херсонская область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете)

Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off
Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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