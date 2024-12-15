Графики отключения электроэнергии на 16 декабря кардинально изменили: как долго не будет света
Отключение электроэнергии 16 декабря продлится с 07:00 до 20:00 по новым графикам, которые будут действовать для всех регионов. Ознакомиться с ними украинцы смогут в 01.00 16 декабря на официальных страницах своих облэнерго.
Об этом сообщило " Укрэнерго." Основная цель изменений – сделать ограничения более справедливыми и увеличить количество времени со светом для каждого. Для бытовых потребителей завтра будут действовать следующие очереди отключений:
- 07:00–08:00 – одна очередь отключений;
- 08:00–12:00 – две очереди отключений;
- 12:00–15:00 – полторы очереди отключений;
- 15:00–17:00 – две очереди отключений;
- 17:00–19:00 – полторы очереди отключений;
- 19:00–20:00 – одна очередь отключений.
Для промышленности и бизнеса ограничения 16 декабря будут действовать на час дольше. А именно:
- 07:00–21:00 – графики ограничения мощности.
Энергетики отмечают, что время и объем отключений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Основные принципы новых графиков:
- разделение групп: каждая очередь разделена на две подгруппы, при снижении нагрузки возможно отключать только одну подгруппу;
- время со светом: теперь между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часов с электричеством;
- оперативное управление: диспетчеры могут регулировать количество отключенных очередей в зависимости от состояния энергосистемы.
Новый подход позволяет распределять нагрузку более равномерно, что обеспечивает предсказуемость для потребителей. Единые графики гарантируют справедливость и прозрачность процесса отключений. Они учитывают потребности потребителей в разное время суток и выходных. Жители каждого региона будут знать точное время, когда их очередь будет отключена или подключена. Однако следует понимать, что в случаях аварий, повреждений сетей или других критических ситуаций графики могут корректироваться.
Для промышленности и бизнеса ужесточен контроль за выполнением графиков ограничения мощности. Если предприятия не соблюдают распоряжения, операторы могут использовать аварийные отключения для обеспечения стабильности энергосистемы. С обновленными графиками можно ознакомиться на сайте вашего облэнерго или его официальных страницах в соцсетях:
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