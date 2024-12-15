Графики отключения электроэнергии на 16 декабря кардинально изменили: как долго не будет света

Отключение электроэнергии 16 декабря продлится с 07:00 до 20:00 по новым графикам, которые будут действовать для всех регионов. Ознакомиться с ними украинцы смогут в 01.00 16 декабря на официальных страницах своих облэнерго.

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Об этом сообщило " Укрэнерго." Основная цель изменений – сделать ограничения более справедливыми и увеличить количество времени со светом для каждого. Для бытовых потребителей завтра будут действовать следующие очереди отключений:

07:00–08:00 – одна очередь отключений;

– одна очередь отключений; 08:00–12:00 – две очереди отключений;

– две очереди отключений; 12:00–15:00 – полторы очереди отключений;

– полторы очереди отключений; 15:00–17:00 – две очереди отключений;

– две очереди отключений; 17:00–19:00 – полторы очереди отключений;

– полторы очереди отключений; 19:00–20:00 – одна очередь отключений.

Для промышленности и бизнеса ограничения 16 декабря будут действовать на час дольше. А именно:

07:00–21:00 – графики ограничения мощности.

Энергетики отмечают, что время и объем отключений могут изменяться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Основные принципы новых графиков:

разделение групп: каждая очередь разделена на две подгруппы, при снижении нагрузки возможно отключать только одну подгруппу;

каждая очередь разделена на две подгруппы, при снижении нагрузки возможно отключать только одну подгруппу; время со светом: теперь между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часов с электричеством;

теперь между отключениями потребители будут иметь не менее 3,5 часов с электричеством; оперативное управление: диспетчеры могут регулировать количество отключенных очередей в зависимости от состояния энергосистемы.

Новый подход позволяет распределять нагрузку более равномерно, что обеспечивает предсказуемость для потребителей. Единые графики гарантируют справедливость и прозрачность процесса отключений. Они учитывают потребности потребителей в разное время суток и выходных. Жители каждого региона будут знать точное время, когда их очередь будет отключена или подключена. Однако следует понимать, что в случаях аварий, повреждений сетей или других критических ситуаций графики могут корректироваться.

Для промышленности и бизнеса ужесточен контроль за выполнением графиков ограничения мощности. Если предприятия не соблюдают распоряжения, операторы могут использовать аварийные отключения для обеспечения стабильности энергосистемы. С обновленными графиками можно ознакомиться на сайте вашего облэнерго или его официальных страницах в соцсетях:

Регион Специальный раздел на сайте облэнерго Винница и область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волынь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Днепр и область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецкая область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир и область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпатье https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запорожье www.zoe.com.ua/графики-стражовых-стабилизационных/ Киев https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Киевская область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кировоградская область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львов и область https://info.loe.lviv.ua/ (только в персональном кабинете) Николаев и область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одесса и область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава и область https://www.poe.pl.ua/files/gpv/gpvB2.pdf Ивано-Франковск, Прикарпатье https://oe.if.ua/ru/sections/ Ровно и область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (нужно загрузить файлы) Сумы и область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (поиск по номеру счета абонента) Тернополь и область https://www.toe.com.ua/news/71 Харьков и Харьковская область https://oblenergo.kharkov.ua/ru/gaoinfo Херсон и Херсонская область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (только в личном кабинете) Хмельницкий и область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкассы и область https://cherkasyoblenergo.com/off Черновцы и область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Черниговская область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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