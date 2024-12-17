Украинцам 2 года отключали свет по графикам, не подходящим для войны: что изменила новая система

Украинцы два года жили по графику отключений, которые не были адаптированы к условиям войны и работали неэффективно. Новые графики, введенные 16 декабря 2025 г., позволят точнее балансировать систему, сокращая лишь необходимый объем потребления, что обеспечит больше времени со светом для потребителей.

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Об этом OBOZ.UA рассказал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. До полномасштабного вторжения принцип отключения света был простым и достаточно "крупным" – большие группы потребителей отключались сразу для достижения нужного уровня экономии энергии.

Такая система, как отмечают энергетики, не была создана для экстренных условий войны, массированных ракетных атак и постоянных разрушений инфраструктуры. "Старый принцип формировался еще до войны, и мы, как энергетики, не до конца его адаптировали. Это не было предназначено для военного времени, а тем более для таких трудных условий, как сейчас", – объяснил Харченко. Главная проблема старых графиков:

они были негибкими и не позволяли точно балансировать систему;

если нужно было сократить, например, 250 МВт , а в очереди было только 200 МВт , приходилось отключать две очереди, что приводило к излишним отключениям;

, а в очереди было только , приходилось отключать две очереди, что приводило к излишним отключениям; в результате многие потребители теряли электроэнергию, хотя могли ее получать.

Что изменится благодаря новым графикам

Новые графики стабилизационных отключений позволят более точно настраивать энергосистему. Теперь энергетики смогут гибко балансировать систему и отключать только то количество потребителей, необходимое для уменьшения нагрузки. Что это значит для обычных украинцев:

отключения станут менее продолжительными;

больше времени с электроэнергией даже в кризисных ситуациях;

появляется возможность точного контроля уровня потребления и оптимизации работы энергосистемы.

"Теперь есть возможность делать тонкие настройки. Это значит, что отключать будем ровно столько, сколько нужно, а не больше. Для людей это означает больше времени со светом, а для энергетики более точный баланс системы", - отметил энергетический эксперт.

Готова ли энергосистема к зиме

Несмотря на положительные изменения, энергетики предупреждают, что зима будет сложной. Массированные ракетные удары и морозы оказывают существенное давление на энергосистему. По словам специалистов, ограничения потребления будут неизбежны как зимой, так и летом, еще в ближайшие несколько лет.

"Ситуация непростая, и большую часть зимы, особенно с температурами -5°C и ниже, мы точно будем проходить с ограничениями. Объективно есть дефицит электроэнергии, который исчезнет не раньше, чем через несколько лет", - подчеркнул Харченко.

Однако после трех больших волн атак система продемонстрировала неожиданную устойчивость. Энергетики уже возобновили работу критических объектов всего за несколько дней, что показывает способность быстро реагировать на вызовы.

Чего ждать дальше

Несмотря на сложную ситуацию новые графики позволят более эффективно управлять энергосистемой в периоды пиковой нагрузки. Это не устранит дефицит полностью, но значительно снизит неудобства для потребителей. Эксперты отмечают, что дальнейшее повышение гибкости отключения поможет оптимизировать работу системы даже в периоды массовых атак или сильных холодов.

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