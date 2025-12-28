Более суток действуют аварийные отключения в Киеве: ДТЭК опубликовал график для одного берега

В Киеве на Левом берегу уже более суток продолжаются экстренные аварийные отключения, и возвращение к почасовым графикам пока невозможно. Однако для Правого берега уже опубликовали графики. По оценке энергетиков, на стабилизацию электроснабжения может понадобиться еще минимум 2 суток.

Видео дня

О графиках отключения для одного берега Киева сообщил ДТЭК. Энергосистема столичного региона работает в кризисном режиме, а жители вынуждены приспосабливаться к полному отсутствию прогнозируемости подачи света.

По словам энергетиков, 748 000 семьям удалось снова вернуть свет после массированной атаки. "Нам удалось запитать критическую инфраструктуру и все дома столицы после вчерашней атаки. В моменте количество семей Киева, которые остались без электричества из-за обстрелов, доходило почти до 750 тысяч", – говорится в сообщении.

ДТЭК отмечает, что ситуация на Левом берегу столицы остается более сложной, здесь продолжают применяться экстренные отключения. Правый берег Киева вернулся к графикам отключений.

Почему не действуют графики отключений

В компании ДТЭК объясняют, что ситуация пока не позволяет вернуться к плановым графикам, поскольку продолжаются сложные аварийные и восстановительные работы. По словам энергетиков, они осознают, насколько неудобно людям жить без четкого понимания, когда появится электроэнергия, однако техническое состояние сетей заставляет работать именно в режиме экстренных отключений.

"Мы очень хотим вернуться к графикам и понимаем, как без них сложно. Но сейчас энергетики выполняют тяжелые ремонты. К графикам сможем вернуться как только ситуация позволит", – отмечают в ДТЭК.

Отсутствие стабильного электроснабжения уже ощутимо повлияло на городскую инфраструктуру. В Киеве на отдельных участках прекращена или ограничена работа электротранспорта. Чтобы обеспечить перевозку пассажиров, городские власти организовали движение временных автобусных маршрутов, которые дублируют маршруты трамваев и троллейбусов там, где это возможно.

Когда могут восстановить стабильное электроснабжение

Ориентировочные сроки стабилизации ситуации озвучил член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. В эфире единого телемарафона он подчеркнул, что быстрого решения ждать не стоит.

"Ситуация непростая. Для стабилизации в Киевской агломерации нужно минимум несколько суток. Двое-трое суток понадобятся, чтобы энергетики смогли стабилизировать электроснабжение в Киеве и городах-спутниках", – заявил Нагорняк.

Он призвал жителей столицы и области отнестись к ситуации с пониманием, ведь работы проводятся в сложных условиях и требуют времени. Жителям советуют по возможности минимизировать потребление электроэнергии, иметь заряженные павербанки и быть готовыми к длительным перерывам в подаче света.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий заявил о российской атаке по объектам добычи и ТЭЦ Группы "Нафтогаз". Удары наносили "Шахедами".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!