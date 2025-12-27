В "Нафтогазе" заявили об атаке на ТЭЦ и объекты добычи: атаки синхронизируются с похолоданием

Председатель правления "Нафтогаза" Сергей Корецкий заявил о российской атаке по объектам добычи и ТЭЦ Группа Нафтогаз. Удары наносили шахедами.

Об этом говорится в сообщении Корецкого на его странице в Facebook. "Россияне снова атаковали газовую и энергетическую инфраструктуру. Били шахедами по объектам добычи и ТЭЦ Группа Нафтогаз", – пояснил Корецкий.

Атаки синхронизируются с похолоданием – враг пытается воспользоваться морозами и пиковой нагрузкой, чтобы вывести систему из строя. Аварийные бригады, технические службы и все профильные подразделения работают в усиленном режиме над ликвидацией последствий атаки и восстановлением объектов.

"Мы действуем в соответствии с утвержденными протоколами безопасности. Приоритет – безопасность людей и стабильность работы системы", – объяснил глава "Нафтогаза".

Россияне атаковали энергетику

Как сообщает "Укрэнерго", аварийно-восстановительные работы 27 декабря начались сразу, как только это позволила ситуация с безопасностью. В связи с повреждением энергетического оборудования – в Киеве применены аварийные отключения. Также экстренные отключения – в Броварском и Бориспольском районах Киевской области.

"Вследствие предыдущих массированных ракетно-дронных атак на энергосистему сегодня в большинстве регионов Украины вынужденно применяются меры ограничения потребления: графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса и почасовые отключения для всех категорий потребителей. Время применения вынужденных обесточиваний по вашему адресу узнавайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", – сообщают в "Укрэнерго".

Потребление электроэнергии остается высоким. Сегодня, 27 декабря, по состоянию на 9:30, оно было на 3,1% ниже, чем в это время в предыдущую субботу – 20 декабря. Причина изменений – обесточивание значительного количества потребителей в результате вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, российские обстрелы могут вызвать перегрузку энергосистемы Украины, а также повреждение электроприборов из-за перепадов напряжения. Чтобы снизить этот риск и уберечь технику, следует придерживаться правил, не включать технику сразу после подачи света и использовать реле напряжения.

