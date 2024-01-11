Через восемь месяцев после выведения тыловых закупок на Prozorro не было никакого контракта с дебиторкой, – Яровая

Одна из аффилированных к Игорю Гринкевичу компаний из-за площадки Prozorro победила на торгах по питанию в одной области.

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Об этом рассказала советница заместителя министра обороны, волонтер Дана Яровая.

Там другой директор, другой основатель, но компания связана с Гринкевичем. В связи с тем, что счета этого юридического лица заблокированы и имущество арестовано, мы получим официальные документы от ДБР и будем расторгать договор. Это один договор по питанию, однако к моменту заключения договора документы этой компании были в порядке, торги проходили открыто через Prozorro, была нормальная цена", – сообщила Яровая.

Она также отметила, что выступает против авансирования в тыловом довольствии.

Мы прожили 8 месяцев без авансирования, когда вывели закупки на Prozorro. И у нас никакого контракта с дебитором нет. Ни одного. Все контракты исполнены своевременно. Но по наследству от предшественников осталась дебиторская задолженность и проблемные вопросы", – отметила Яровая.

Напомним, по версии следователей Нацполиции, в мае-июне 2022 года Минобороны подписало два контракта более чем на 500 млн грн с ООО "Перспектива "Город строй", аффилированных к семье Гринкевича на закупку бронежилетов, бронешлемов и одноразовой посуды для ВСУ. Однако подрядчик несколько сотен миллионов гривен раздал "налево", в частности, ООО "Строительная компания Ситиград", ООО "Строительный Альянс Монтажпроект" под видом оплаты за строительные материалы.