Бывшего топ-чиновника Минюста поймали на фиктивном волонтерстве: СМИ узнали об уголовном деле

Бывший глава департамент нотариата и государственной регистрации Министерства юстиции Дмитрий Кирилюк, вероятно, оказался фигурантом уголовного производства. По мнению следствия, чиновник с начала войны умудрился четыре раза выехать за границу под вымышленными предлогами, в том числе с использованием фиктивного волонтерства.

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Об этом сообщили источники издания "Фраза.юа". По их данным, следственные действия продолжаются, и по всей вероятности, в этой истории появятся новые скандальные эпизоды.

Пока же следствие установило, что Кирилюк устраивал зарубежные путешествия на личном джипе. Отмечается, что такие поездки состолись:

в сентябре 2022 года;

в январе 2023 года;

в марте 2023 года;

в июле 2023 года.

Формальной целью поездок декларировалась доставка необходимых товаров Силам обороны. При этом, как сообщают источники, данные таможни подтверждают: тогдашний директор департамента Минюста ни разу не декларировал ввоз товаров для ВСУ.

Интересно, что во время допроса, по данным собеседников издания, Кирилюк отказался не только давать показания, но и предоставить образцы почерка и подписи. В результате следствие несколько "забуксовало", так как правоохранители вынуждены получать временные доступы к документам и проводить экспертизу почерка.

"Кроме судебного приговора за подобное "фиктивное волонтерство" Кирилюку грозит также аннулирование свидетельства нотариуса, благодаря которому он сейчас зарабатывает на беззаботную жизнь. Однако на уровне Минюста этот процесс блокирует Нотариальная палата Украины через ее первого вице-президента Елену Кирилюк, жену разоблаченного экс-чиновника", – утверждает издание.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Государственная таможенная служба отказалась расследовать подозрения в коррупции в отношении чиновниц таможни. Расследователи не увидели основания для проведения мониторинга, несмотря на непрозрачность в их налоговых декларациях.

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