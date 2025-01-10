Отдых на островах, люксовые бренды и авто: Гостаможня отказалась проверять чиновниц

Государственная таможенная служба Украины (ГТС) отказалась расследовать подозрения в коррупции в отношении чиновниц таможни. Расследователи не увидели основания для проведения мониторинга, несмотря на непрозрачность в их налоговых декларациях.

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Как сообщили в "Следствии.Инфо", об этом говорится в ответе Гостаможслужбы на соответствующий журналистский запрос. Речь идет о Серафиме Думитру, Софии Крикуновой и Анне Асановой, ставших фигурантками майского журналистского расследования.

В своем запросе журналисты поинтересовались, происходили ли служебные проверки упомянутых госработниц после обнародования информации. Тогда в ГТС утверждали, что направили письма специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции с инициированием проведения мониторинга способа должностных лиц.

"По информации Черновицкой, Одесской и Харьковской таможен, специально уполномоченный субъект в сфере противодействия коррупции в письмах указал на отсутствие оснований для проведения мониторинга образа жизни должностных лиц таможенных органов Думитру С.Л., Крикуновой С.Л. и Асановой А.В. в рамках статьи 51-4 Закона Украины "О предотвращении коррупции", в том числе с учетом материалов ОО "Следствие.Инфо", — заявили в Гостаможслужбе.

Кроме того, в ГТС напомнили об утвержденных Кодексе и Правилах этического поведения работников этого государственного учреждения. Но в них прописано соблюдение требований финансового контроля.

В то же время, в разговоре с журналистами работница Черновицкой таможни Серафима Думитру не смогла вспомнить размер своей заработной платы, потому что "работает недавно и все выписывает на листочке", а главная государственная инспектор отдела организации таможенного контроля на Харьковской таможне Анна Асанова в своей декларации за 2023 год вообще не указал размер заработной платы. Кроме того, государственная инспектор на Одесской таможне Крикунова получила в подарок 1,5 млн гривен от отца с зарплатой в 6500 гривен.

Ранее OBOZ.UA сообщал о разоблаченной масштабной коррупционной схеме на украинской таможне. Оказалось, что на руководящие должности в территориальных органах Государственной таможенной службы пытались "поставить нужных людей". Сумма планировавшихся "схемщиками" взяток составляла 1,7 млн долларов (почти 70 млн грн).

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