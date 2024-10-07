Золотовалютные резервы Украины заметно "похудели": в НБУ объяснили, куда делись средства

Международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины вернулись к падению после резкого роста на 13,7%. Так, по итогам сентября-2024 их объем снизился на 8,1% – с 42,33 млрд до 38,89 млрд долл. Средства из "запасов" потратили на выплаты по внешним долгам и обеспечение устойчивости гривни. При этом поступления от иностранных партнеров Украины были одними из самых низких за 2024 год.

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Сумма ЗВР впервые вновь отступила от рекордного показателя более 43 млрд, который фиксировался по итогам марта-2024. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).

"Динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний, а также долговыми выплатами страны в иностранной валюте. Эти операции были частично компенсированы поступлениями от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (валютные ОВГЗ) и одним из наименьших с начала года объемов международной помощи, поступивших в сентябре после значительных объемов в августе. Это еще раз продемонстрировало присущую для этого года неритмичность поступления помощи от международных партнеров", – заявили в НБУ.

Нынешний объем резервов, как подсчитал регулятор, покрывает финансирование 5 месяцев будущего экспорта. "Нормой", по международным стандартам, считаются 3 месяца.

ЗВР Украины в сентябре 2024 года: что влияло на объем

Операции НБУ на межбанке . Нацбанк продал на валютном рынке 3,213 млрд долл., а выкупил лишь 0,6 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 3,21 млрд долл.

. Нацбанк продал на валютном рынке 3,213 млрд долл., а выкупил лишь 0,6 млн долл. Чистая продажа валюты составила более 3,21 млрд долл. Валютные поступления на счета правительства в НБУ за месяц составили 674,7 млн долл. (для сравнения: месяцем ранее было 8,46 млрд долл.) . При этом на обслуживание долгов Украина потратила 552,4 млн долл., кроме того, еще 729,8 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ).

на счета правительства в НБУ за месяц составили . При этом на обслуживание долгов Украина потратила 552,4 млн долл., кроме того, еще 729,8 млн долл. было выплачено Международному валютному фонду (МВФ). Курс валют. Оценка стоимости финансовых инструментов увеличилась на 381,8 млн долл.

Золотовалютные резервы страны служат для осуществления международных расчетов и платежей, включая обслуживание государственного долга, а также для покрытия дефицита платежного баланса. Они также необходимы для поддержания стабильности национальной валюты, позволяя Национальному банку продавать иностранную валюту на межбанковском рынке для компенсации ее недостатка. Кроме того, при избытке иностранной валюты на рынке, регулятор может скупать ее для пополнения резервов.

В Украине ЗВР состоит из ценных бумаг, депозитов, налички и средств на корреспондентских счетах, а также монетарного золота. Золото занимает наименьшую долю в резервах – по состоянию на 1 октября это 6%. Ценные бумаги занимают 76% всего объема ЗВР, а оставшиеся 18% приходятся на "живые" деньги.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина уже несколько лет не пополняла свой золотой запас. Тем временем центробанки по всему миру скупают золото.

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