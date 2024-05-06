Центробанки во всем мире скупают золото: какая страна больше всего

В марте 2024 года мировые центробанки увеличили общие запасы золота на 16 тонн, преимущественно благодаря активным закупкам. Крупнейшим продавцом оказался Узбекистан, в то время как Турция оказалась одним из крупнейших покупателей, увеличив свои резервы на 14,1 тонны.

Об этом свидетельствуют данные Всемирного совета по золоту (World Gold Council, WGC ). Мировые центробанки увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 15,7 тонны: закупки 40,4 тонны более чем компенсировали продажу 24,7 тонны.

Среди основных продавцов золота выделяется Узбекистан, осуществивший продажу на сумму 10,9 тонны. Также заметны продажи Таиланда на 9,6 тонны, что обусловлено переходом на другой формат отчетности по золотым резервам. Заметную роль в продажах также сыграла Иордания, реализовав 3,7 тонны металла.

В тот же период активно золото поступало в резервы таких стран, как Турция (14,1 тонн), Индия (5,1 тонн), Китай (5 тонн), Казахстан и Сингапур (по 4,5 тонн), а также Россия ( 3,1 тонн). Дополнительно Госнефтефонд Азербайджана (ДНФАР) отметился увеличением своих запасов на 3 тонны в течение января-марта, что подчеркивает общий позитивный настрой по золоту.

Динамика цен

Цены на золото в апреле поднялись до рекордного уровня в истории, превысив отметку в $2,400 за унцию. Такой рост привлек внимание мировых инвесторов, в частности Китая, который известен своей активной позицией на рынке золота. Однако в конце месяца цены упали ниже уровня $2,300, что вызвало дополнительные дискуссии среди экспертов и инвесторов относительно перспектив рынка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине банковское золото (его можно купить и продать в отделениях некоторых банков) за 5 лет подорожало с 33,7 тыс. до 90,8 тыс. грн за тройскую унцию (31.10348 грамм). При этом покупать золото даже выгоднее долларов.

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