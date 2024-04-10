Украина годами не покупала золото: сколько слитков имеем в запасе

Украина не пополняла свой золотой запас на мировом рынке три года. Этот показатель остается на уровне 27,1 тонны, но Нацбанк отчитывается об увеличении доли золота в международных резервах страны – это происходит из-за роста стоимости самого металла.

Как сообщает "Минфин", этого удалось добиться путем выкупа золотого лома – государство покупает золото и изделия из этого металла в ломбардах и переплавляет их на слитки.

С 2021 года физический объем золота в резервах Нацбанка остается неизменным – запасы металла составляют 0,87 млн тройских унций (27,1 т). Из них 25 тонн держатся в наличной форме, а 2,1 тонны – в безналичной.

В частности, Украина имеет около 2 тысяч слитков аффинированного золота, соответствующих международному стандарту LGD (London Good Delivery). Такие слитки весят 400 тройских унций (12,5 кг) и их невозможно купить в коммерческих банках.

В 2023 году Украина заняла 58-е место среди всех стран по объему золотого резерва. До лидеров списка нам очень далеко:

США имеют 8133 тонны; Германия – 3355 тонны; Италия – 2452 тонны.

В НБУ назвали основным источником пополнения монетарного золота в международных резервах переработку золотого лома. Невыкупленный металл и изделия из него покупают в ломбардах и переплавляют, доводя до 999,9 пробы.

Впрочем, денежная доля золота в международных резервах Украины выросла с $1,76 млрд в феврале до $1,92 млрд в марте. Это произошло из-за подорожания металла на мировом рынке. Стоит отметить, что с начала 2024 года курс золота установил несколько исторических максимумов – в настоящее время ценовой рекорд держится на уровне $2 350 за унцию.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что за последние несколько лет банковское золото подорожало в Украине сильнее, чем доллар или даже биткоин. После начала полномасштабной войны цена одной унции драгоценного металла выросла на 24 884 грн.

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