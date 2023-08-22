Зерновое эмбарго: Украина попросила у Еврокомиссии деньги для фермеров

Украина на фоне блокирования Россией зерновых коридоров в Черном море и запрета пяти стран ЕС на ввоз украинской агропродукции запросила у ЕС финансовую поддержку. Речь идет о субсидиях для фермеров-экспортеров в размере 30 евро (1200 грн) за тонну урожая.

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Об этом заявил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, сообщили в Минагропроде. По его словам, украинская сторона уже обратилась к Европейской комиссии.

"Минагрополитики и правительство обратились в Еврокомиссию по компенсации стоимости логистики украинским фермерам в пересчете 30 евро на одну тонну. Предоставление таких субсидий, которые будут платить только при доставке продукции в дальние европейские порты, улучшит экспорт, в том числе положительно повлияет на транзит через Польшу, Венгрию, Словакию и Болгарию", – сообщил Высоцкий.

Именно эти страны запретили импорт украинской продукции. По словам Высоцкого, решение о компенсации Еврокомиссией логистических затрат на транспортировку улучшит возможности бесперебойного экспорта украинской агропродукции.

При этом Украина рассчитывает, что Европейская комиссия уже 15 сентября разрешит ввоз украинской агропродукции на всю территорию ЕС. То есть что будут сняты ограничения, которые запрещают такой экспорт в Польшу, Болгарию, Словакию, Румынию и Венгрию.

"Важно восстановить полноценную беспошлинную торговлю между Украиной и ЕС и обеспечить свободный доступ украинского агроэкспорта на всю территорию единого рынка Евросоюза. Ожидаю, что 15 сентября какие-либо ограничения на украинскую агропродукцию в ЕС будут сняты", – сказал президент Украины Владимир Зеленский главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

В целом централизованный запрет на импорт в страны ЕС сельскохозяйственных продуктов из Украины действует со 2 мая 2023 года. Он заменил односторонние запреты, которые вводились отдельно Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией и должны были действовать до начала июня 2023 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, при этом страны-соседи Украины не хотят снимать эмбарго. Ранее все пять стран потребовали продлить временный запрет на импорт украинского зерна. В ответ на это комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что нужно будет учесть "новые обстоятельства" при рассмотрении продления эмбарго с учетом выхода России из зерновой сделки.

А Польша уже заявила, что вернется к одностороннему блокированию импорта из Украины, если Еврокомиссия не продлит централизованный запрет. "Наша важнейшая обязанность – стоять на страже интересов Республики Польша. Следовательно, защищать внутренний рынок и рынок Европейского Союза, который начинается с нас", – заявил президент страны Анджей Дуда.

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