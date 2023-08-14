Польша будет и дальше блокировать импорт зерна из Украины: Дуда передумал

Президент Польши Анджей Дуда, несмотря на свои более ранее заявления, подтвердил, что Польша будет блокировать импорт зерна и другой агропродукции из Украины после 15 сентября. Если Еврокомиссия не продлит общее решение об эмбарго для пяти стран-соседей Украины Польша оставит запрет в силе одностороннем порядке.

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Об этом Дуда заявил в интервью PAP. "Наша важнейшая обязанность – стоять на страже интересов Республики Польша. Следовательно, защищать внутренний рынок и рынок Европейского Союза, который начинается с нас", – сказал Дуда.

По его словам, Польша ожидает от Украины понимания, что у нее "есть свои интересы и обязательства". Эмбарго вводилось в ответ на протесты польских фермеров, которые жаловались на обвал продовольственных цен из-за ввоза в страну дешевого зерна из Украины.

Интересно, что ранее Дуда заявлял в присутствии президента Украины Владимира Зеленского, что Польша планирует отменить запрет на импорт украинской агропродукции именно после 15 сентября. "Я надеюсь, что эти решения (о торговых ограничениях. – Ред.) должны быть как можно быстрее отменены", – сказал тогда президент Польши.

Что предшествовало

Еще 6 июня Еврокомиссия заявила, что продлевает запрет на импорт некоторых видов продовольствия из Украины в пять стран-членов ЕС сроком до 15 сентября. Речь идет о странах-соседях Украины, в том числе и о Польше.

В целом централизованный запрет на импорт в страны ЕС сельскохозяйственных продуктов из Украины действует со 2 мая 2023 года. Он заменил односторонние запреты, которые вводились отдельно Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией и должны были действовать до начала июня 2023 года.

Причиной стали протесты местных фермеров. Они заявляли, что из-за наплыва большого количества дешевой украинской сельхозпродукции вынуждены работать без получения прибыли. Еврокомиссия также выделила средства на поддержку фермеров в указанных странах.

Как сообщал OBOZREVATEL, все пять стран потребовали продлить временный запрет на импорт украинского зерна. В ответ на это комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что нужно будет учесть "новые обстоятельства" при рассмотрении продления эмбарго с учетом выхода России из зерновой сделки.

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