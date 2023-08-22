"Важно вернуть полноценную торговлю": Зеленский и фон дер Ляйен обсудили зерновое эмбарго ЕС

Украина рассчитывает, что Европейская комиссия уже 15 сентября разрешит ввоз украинской агропродукции на всю территорию ЕС. То есть, что будут сняты ограничения, которые запрещают такой экспорт в Польшу, Болгарию, Словакию, Румынию и Венгрию.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Встреча состоялась в рамках саммита Украина – Балканы.

"Важно восстановить полноценную беспошлинную торговлю между Украиной и ЕС и обеспечить свободный доступ украинского агроэкспорта на всю территорию единого рынка Евросоюза. Ожидаю, что 15 сентября какие-либо ограничения на украинскую агропродукцию в ЕС будут сняты", – подчеркнул Зеленский.

Также он поблагодарил главу Еврокомиссии за усилия, направленные на нормализацию экспорта и транзита украинской аграрной продукции. Еще одной темой переговоров стали альтернативные маршруты для "зернового коридора" после блокирования Россией портов в Черном море.

Страны-соседи Украине не собираются отменять эмбарго

В целом централизованный запрет на импорт в страны ЕС сельскохозяйственных продуктов из Украины действует со 2 мая 2023 года. Он заменил односторонние запреты, которые вводились отдельно Польшей, Болгарией, Словакией, Румынией и Венгрией и должны были действовать до начала июня 2023 года.

Причиной стали протесты местных фермеров. Они заявляли, что из-за наплыва большого количества дешевой украинской сельхозпродукции вынуждены работать без получения прибыли. Еврокомиссия также выделила средства на поддержку фермеров в указанных странах.

Запрет Еврокомиссии, согласно плану, должен быть снят 15 сентября. Но все пять стран потребовали продлить временный запрет на импорт украинского зерна. В ответ на это комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что нужно будет учесть "новые обстоятельства" при рассмотрении продления эмбарго с учетом выхода России из зерновой сделки.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Польша уже заявила, что вернется к одностороннему блокированию импорта из Украины, если Еврокомиссия не продлит централизованный запрет. "Наша важнейшая обязанность – стоять на страже интересов Республики Польша. Следовательно, защищать внутренний рынок и рынок Европейского Союза, который начинается с нас", – заявил президент страны Анджей Дуда.

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