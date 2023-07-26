Пять стран просят ЕС продлить временный запрет на импорт украинского зерна: что происходит

Уже пять стран, которые являются членами Евросоюза и граничат с Украиной, требуют продлить временный запрет на импорт украинского зерна. Это Польша, Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния.

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Об этом во вторник, 25 июля, сообщил Совет Европейского Союза. Эти страны просят, чтобы ввозить четыре вида зерна из Украины не разрешили и после 15 сентября.

Они хотели бы, чтобы временный запрет ЕС на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла продлили до конца этого года. Об этом заявил министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес на пресс-конференции в Брюсселе. Он выступал в качестве президента Совета ЕС по сельскому хозяйству и рыболовству, передает CNN.

В то же время, комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Януш Войцеховский заявил, что нужно будет учесть "новые обстоятельства" при рассмотрении продления эмбарго с учетом выхода России из Черноморского зернового соглашения.

Напомним, что Евросоюз ввел ограничения относительно украинского зерна в мае этого года, чтобы защитить местных фермеров, которые могли понести убытки из-за более дешевой продукции из Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Польское правительство не собирается снимать запрет на ввоз продовольствия из Украины из-за выхода России из зерновой сделки. В Польше по-прежнему опасаются наплыва дешевой агропродукции из Украины.

– Позже Польша, Словакия и Венгрия начали настаивать на продлении запрета на ввоз зерна из Украины после 15 сентября – до конца года.

– Такой срок эмбарго установила Еврокомиссия, но Польша, например, готова вернуться к односторонним ограничениям. Украине хотят предложить субсидии на транзит – чтобы урожай активнее шел в третьи страны.

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