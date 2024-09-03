Зарплаты в Украине от 100 тыс. грн: кому предлагают самые большие деньги

В Украине зарплаты в размере около 100 тыс. грн предлагают не только руководителям, но и работникам со знанием иностранных условий, некоторым менеджерам по продажам, успешным риэлторам, военным. На сайтах с объявлениями размещено около 400 вакансий с заработной платой 100 тыс. и больше.

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Согласно данным одного из кадровых порталов, среди высокооплачиваемых вакансий есть предложения и для поисковиков без высшего образования. К примеру, водитель-экспедитор со своим авто может получать от 81 тыс. до 119 тыс. грн в месяц.

Риелтор, специалист по продаже недвижимости (с обучением), может зарабатывать до 130 тыс. грн в месяц. При этом размер заработной платы зависит от результатов работы. Чаще риелторы работают на процентах от сделок.

Sales или Retention manager на зарплату от 80 тыс. до 200 тыс. грн. Главное условие: знание польского языка. Обязанности: работать с "Горячей" базой клиентов, консультировать клиентов по услугам и продуктам компании на польском языке.

Сапер с зарплатой около 100 тыс. грн. Обязанности:

проведение подкопов и рытье траншей для сближения с противником;

создание фортификационных сооружений;

поиск и обезвреживание мин и снарядов;

организация проходов в минно-взрывных зонах противника;

создание специальных переправ (мостов, дорог и путей) для быстрого и безопасного передвижения военных и техники;

минирование и подрыв различных объектов или инфраструктуры в целях блокирования дальнейшего передвижения противника;

налаживание работы наземных инженерных линий и коммуникаций;

ликвидация взрывоопасных предметов

Sales manager со знанием немецкого и зарплатой до 150 тыс. грн. в месяц. Среди обязанностей: работать с "Горячей" клиентской базой, консультировать клиентов по услугам и продуктам компании на немецком языке, ведение клиентов в CRM системе и т.д.

Директор строительного отдела по зарплате до 100 тыс. грн. Обязанности: управление проектами от начала до завершения, контроль качества и срочности выполнения работ, взаимодействие с работниками других подразделений компании, обеспечение выполнения проектов в рамках определенных бюджета, сроков и качества.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что нехватка рабочих повлекла за собой значительное повышение зарплат в сезонных отраслях, в частности в аграрном и строительном секторах. Зарплата в аграрном секторе выросла на 46,15%, а в строительной сфере – на 54,4% по сравнению с 2023 годом.

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