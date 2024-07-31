В Украине на рынке труда произошла аномальная ситуация: работодатели вынуждены поднимать зарплаты

В 2024 году дефицит рабочей силы в Украине из-за мобилизации и эмиграции повлек за собой значительное повышение зарплат в сезонных отраслях, в частности в аграрном и строительном секторах. Зарплата в аграрном секторе выросла на 46,15%, а в строительной сфере – на 54,4% по сравнению с 2023 годом.

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Об этом говорится в исследовании одной из платформ для поиска работы. Согласно данным, мобилизация и эмиграция значительно повлияли на рынок сезонного труда в Украине, повлекши дефицит рабочей силы.

С начала полномасштабной войны многие трудоспособные граждане были мобилизованы или уехали за границу в поисках безопасных условий. По данным Евростата, на 30 апреля 2024 года около 4,2 миллиона украинцев находились под временной защитой в странах ЕС. Это существенно снизило количество доступных работников, особенно в сельском хозяйстве и строительстве, что привело к повышению заработной платы для привлечения рабочей силы.

Снижение количества сезонных рабочих

По данным Государственной службы статистики, в 2023 году количество сезонных рабочих в сельском хозяйстве снизилось на 20-30% по сравнению с предыдущими годами. Это вынудило аграрные предприятия повысить заработную плату, чтобы привлечь работников. В июне 2024 года заработная плата для работников аграрного сектора выросла на 46,15% по сравнению с 2023 годом (13 000 грн) и составляет 19 000 грн в месяц без проживания и 27 500 грн с проживанием, что является ростом на 37,5% по сравнению с 2023 годом (20 000 грн).

Критическая ситуация в строительной сфере

В строительной сфере ситуация еще более критична. Нехватка рабочей силы стала одним из ТОП-3 факторов, сдерживающих строительную деятельность в Украине.

Заработная плата в данной области также увеличивается для привлечения работников. В июне 2024 года зарплата для работников строительной сферы выросла на 54,4% по сравнению с 2023 годом (17 500 грн) и составляет 27 028 грн в месяц без проживания и 30 000 грн с проживанием, что на 46,34% больше, чем в 2023 году (20 500 грн в месяц).

Повышение заработных плат из-за конкуренции

Из-за ужесточения конкуренции на рынке труда украинские работодатели вынуждены повышать заработные платы. Основной причиной повышения зарплат является острый дефицит работников.

По данным макроэкономического и монетарного обзора Национального банка Украины, сочетание увеличения социальных выплат и низкой инфляции способствует дальнейшему росту реальных доходов населения. Нехватка работников остается значительной и продолжает давить на зарплаты в сторону увеличения.

Спрос на строителей

Кроме того, существенно растет спрос на строителей. По словам директора Научно-технического центра Академии строительства Украины Ивана Перегинца, Украине понадобится около 1,5 миллиона строителей в течение следующих 5-10 лет.

Россия уже уничтожила более 60 миллионов квадратных метров жилой площади. К началу полномасштабной войны в Украине насчитывалось лишь 300 тысяч строителей, что значительно меньше текущих потребностей.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинские работодатели вынуждены повышать зарплату украинцам. Причина – нехватка рабочей силы.

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