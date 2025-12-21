Выехать из Молдовы в направлении Одессы могут только граждане Украины: каких КПП это касается

В Молдове рассказали, как сейчас работают контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной после атак российских беспилотников 18 и 19 декабря. КПП "Паланка – Маяки-Удобное" и "Тудора – Староказачье" функционируют в особом режиме.

Выехать из Молдовы через КПП "Паланка" могут только граждане Украины. Еще одно условие для выезда – транспорт должен весить не более 7 тонн. Об этом 20 декабря сообщила Пограничная полиция, передает NewsMaker.

В ведомстве призвали гражданам Молдовы воздержаться от поездок в направлении Одессы.

В то же время выезд из страны через КПП "Тудора" в направлении Белгород-Днестровского разрешен всем без ограничений.

Ранее мы писали о том, что после российской атаки вблизи Маяков было приостановлено движение по трассе Одесса–Рени. Это усложнило подъезд к ряду пунктов пропуска в Одесской области.

В связи с этим путешественникам советуют выбрать пункты пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыга" и "Сокиряны" в Черновицкой области. Тех, кто направляется из-за границы в направлении Одессы, также перенаправляют на альтернативные маршруты.

Как сообщал OBOZ.UA, продолжается ликвидация последствий разрушения российскими захватчиками основного моста, который соединяет Одессу и Измаил. Сейчас обеспечено альтернативное транспортное сообщение между частями Одесского региона, к работе привлечены все профильные службы.

В Одесской области работают спасатели из 12 регионов Украины, развернуто более 660 пунктов несокрушимости.

