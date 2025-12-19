До границы не доехать, посылки задерживаются: украинцев предупредили о последствиях обстрела Одесской области
Россия продолжает обстрелы украинской гражданской инфраструктуры, чтобы максимально навредить населению. Так, из-за обстрелов Одесской области в регионе затруднен подъезд к пограничным пунктам пропуска, а также возможны задержки доставки посылок.
Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и в "Новой почте". Украинцам советуют выбирать альтернативные пути выезда.
Движение к границе через Маяки ограничено
В частности после российской атаки вблизи Маяков было приостановлено движение по трассе Одесса–Рени. Это усложнило подъезд к ряду пунктов пропуска в Одесской области:
- "Паланка – Маяки – Удобное";
- "Рени – Джурджулешты";
- "Табаки – Мирное";
- "Виноградовка – Вулканешты";
- "Староказачье – Тудора";
- "Новые Трояны – Чадыр Лунга";
- "Орловка – Исакча";
- "Долинское";
- "Железнодорожное";
- "Лесное";
- "Августовское";
- "Малоярославец".
Учитывая это путешественникам советуют выбрать пункты пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыга" и "Сокиряны" в Черновицкой области. Тех, кто направляется из-за границы в направлении Одессы также перенаправляют на альтернативные маршруты.
В пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой в Винницкой области уже наблюдается увеличение движения транспорта, при этом пропуск обеспечивается с усиленными нарядами
Проблемы на "Новой почте"
Также о проблемах сообщили в "Новой почте". Доставка отправлений задерживается на неизвестный срок.
"Друзья, из-за временных сложностей с транспортировкой в западной части Одесской области возможны задержки доставки. Команда "Новой почты" делает все возможное, чтобы доставить отправления как можно быстрее. Точное время доставки сообщим в течение дня", – сообщили в компании.
Что предшествовало
В ночь на 19 декабря российские войска в очередной раз атаковали Одессу и область беспилотниками. В городе прогремели взрывы – зафиксированы попадания в жилые дома, произошло несколько пожаров.
Также под ударом оказалась энергетическая инфраструктура города и железной дороги. Была ранена сотрудница "Укрзализныци".
Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за обстрелов ситуация в Одесской области остается одной из самых сложных в Украине. В регионе не действуют отключения по расписанию, свет может исчезать без предупреждения из-за перегрузки на линиях. Кроме того, после новой ночной атаки часть Одессы осталась без водоснабжения, электроэнергии и тепла.
