До границы не доехать, посылки задерживаются: украинцев предупредили о последствиях обстрела Одесской области

Россия продолжает обстрелы украинской гражданской инфраструктуры, чтобы максимально навредить населению. Так, из-за обстрелов Одесской области в регионе затруднен подъезд к пограничным пунктам пропуска, а также возможны задержки доставки посылок.

Видео дня

Об этом сообщили в Государственной пограничной службе и в "Новой почте". Украинцам советуют выбирать альтернативные пути выезда.

Движение к границе через Маяки ограничено

В частности после российской атаки вблизи Маяков было приостановлено движение по трассе Одесса–Рени. Это усложнило подъезд к ряду пунктов пропуска в Одесской области:

"Паланка – Маяки – Удобное";

"Рени – Джурджулешты";

"Табаки – Мирное";

"Виноградовка – Вулканешты";

"Староказачье – Тудора";

"Новые Трояны – Чадыр Лунга";

"Орловка – Исакча";

"Долинское";

"Железнодорожное";

"Лесное";

"Августовское";

"Малоярославец".

Учитывая это путешественникам советуют выбрать пункты пропуска в Винницкой области, а также "Мамалыга" и "Сокиряны" в Черновицкой области. Тех, кто направляется из-за границы в направлении Одессы также перенаправляют на альтернативные маршруты.

В пункте пропуска "Могилев-Подольский" на границе с Молдовой в Винницкой области уже наблюдается увеличение движения транспорта, при этом пропуск обеспечивается с усиленными нарядами

Проблемы на "Новой почте"

Также о проблемах сообщили в "Новой почте". Доставка отправлений задерживается на неизвестный срок.

"Друзья, из-за временных сложностей с транспортировкой в западной части Одесской области возможны задержки доставки. Команда "Новой почты" делает все возможное, чтобы доставить отправления как можно быстрее. Точное время доставки сообщим в течение дня", – сообщили в компании.

Что предшествовало

В ночь на 19 декабря российские войска в очередной раз атаковали Одессу и область беспилотниками. В городе прогремели взрывы – зафиксированы попадания в жилые дома, произошло несколько пожаров.

Также под ударом оказалась энергетическая инфраструктура города и железной дороги. Была ранена сотрудница "Укрзализныци".

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за обстрелов ситуация в Одесской области остается одной из самых сложных в Украине. В регионе не действуют отключения по расписанию, свет может исчезать без предупреждения из-за перегрузки на линиях. Кроме того, после новой ночной атаки часть Одессы осталась без водоснабжения, электроэнергии и тепла.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!